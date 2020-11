Desacuerdos e inasistencia de diputados entorpece interpelación a titular del Mides

El Ministro de Desarrollo Social también será cuestionado por la reducción en el tercer pago del Bono Familia. Fotografía: Prensa Libre.

Las actas de las plenarias en el Congreso de la República son claras. Desde el inicio de la interpelación a Romero, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se le han formulado 13 de las 21 preguntas básicas, la última aún pendientes de una respuesta.

Desde el inicio del juicio político se han programado 12 reuniones de Pleno, en 10 la interpelación ha formado parte de la propuesta del orden del día, pero solamente en cuatro sesiones ha sido posible que el interpelante, Aldo Dávila, haga las preguntas básicas al funcionario.

Algunas de las razones por las que no ha sido posible que en todas las sesiones se desarrolle la interpelación se encuentran desacuerdos hasta para aprobar el orden del día, e inasistencia de diputados para acudir a sus labores en las plenarias, que por lo regular únicamente se celebran los martes y jueves.

El diputado Dávila sospecha que esos frecuentes contratiempos dentro del hemiciclo parlamentario podrían ser intencionales, para evitar que el funcionario sea cuestionado públicamente.

“El tercer pago del bono familia será de Q250 ¿Dónde está el dinero? Los recursos fueron aprobados, Q6 mil millones, que iban a ser Q2 mil millones por mes. Lo único que es exacto en esta vida son las matemáticas y a este señor…no sé dónde está el demás dinero es preocupante, le dieron a 7 mil muertos el Bono Familia ¿Cómo vamos a recuperar ese dinero? Entonces si no lo interpelamos no vamos a conocer de todos esos procesos anómalos y seguimos viendo cómo se entrampa la interpelación”, refirió.

En la sesión del pasado 27 de octubre fue el propio interpelante quien no acudió a sus labores, él manifestó que presentó una excusa ante las autoridades legislativas porque tuvo serias complicaciones en su salud, de la que afirma contar con documentos que puede poner a disposición del Pleno.

“Yo fui a trabajar como siempre, tenía agenda, llegué a mi oficina y tuve mi primera reunión, luego me empezó a doler el pecho, me empezó a doler más y fui al doctor, tenía poca oxigenación en la sangre hasta me tuvieron que poner dos relajantes. Me aconsejaron que no me retirara para ver como avanzaba, afortunadamente me quedé porque como a las 2:00 pm me empecé a poner malo, se bajó la presión hasta el piso y hasta tuve que amanecer en el hospital”, relató el congresista.

Pero durante la sesión el diputado Aníbal Rojas, jefe de la bancada Visión con Valores (Viva), manifestó que por esa ausencia Dávila perdió el derecho a preguntar y que corresponde pasar al siguiente punto de la interpelación.

“Yo creo que es una irresponsabilidad marcada en cuanto a lo que estamos haciendo acá en el Congreso, la responsabilidad que como diputados tenemos cuando solicitamos una interpelación a un ministro como lo que está sucediendo el día de hoy, la ley nos permite también continuar con el proceso de interpelación y ahora continuamos el orden que corresponde con las repreguntas”, señaló.

Se limita al Mides

Está última semana Romero no fue cuestionado y cuando culminó una de las plenarias conversó con los medios de comunicación, asegurando que él está cumpliendo al pie de la letra con los objetivos de la administración de Gobierno al frente del Mides.

“Nosotros lamentamos y como hemos dicho siempre los hechos valen más que mil palabras, nosotros estamos presentes, cumpliendo con lo que la ley establece, desde las 13:30 estamos en el Congreso de la República, es nuestro deber como funcionarios. Nos sentimos con la solvencia moral, ética y política para estar presente ante el pueblo de Guatemala y el Congreso para poder demostrar que el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho el trabajo, lo ha hecho bien por instrucciones del Presidente de la República”, refirió.

Así mismo el ministro resaltó que las dudas en su gestión son válidas, toda vez tengan una razón de ser, “no nos prestaos a juegos ni manipulaciones políticas, estamos como siempre lo hemos dicho con una actitud de trabajar de manera seria, con madurez política, altura, para discutir y debatir las dudas que puedan existir, porque es aceptable que existan dudas, pero al final todo debe estar sustentado, es decir, creemos que una interpelación, citación y rendición de cuentas pero con criterios eminentemente técnicos y serios”.

Por último Romero se comprometió a seguir acudiendo a cada una de las plenarias, pero acepto que la dinámica está afectando a la cartera, “esto efectivamente limita tanto el trabajo que debemos hacer nosotros como funcionarios públicos en nuestras carteras, como también limita la agenda legislativa”.

Retraso antes de la interpelación

Algunos congresistas han manifestado ante el Pleno que el juicio político es una de las razones por las que no se ha podido avanzar en la agenda legislativa, pero a criterio de analistas la improductividad de esta legislatura viene desde antes de la interpelación.

“No necesariamente la interpelación está retrasando el avance de una agenda o la producción legislativa, hay muchos temas que han causado distancia entre los distintos bloques que no han logrado los distintos acuerdos políticos para avanzar en los distintos temas legislativos e iniciativas; alguno de los temas que ha generado esa distancia y separación entre bloques es la elección Cortes, los antejuicios contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), también el antejuicio contra el vicepresidente”, comentó Fernando Ixpanel, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

Por su parte Geidy de Mata, directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), manifestó que es necesario que los diputados adopten una actitud responsable, para así cumplir con cada una de sus responsabilidades.

“El interpelante debe de darle el seguimiento oportuno por seriedad y responsabilidad, ante todo el Congreso de la República (en Pleno) debe agilizar esa interpelación y priorizarla. El llamado es a que los Jefes de Bloque hagan un consenso e impulsar la agenda legislativa para finalizar este 2020, a pesar de la crisis de la pandemia; lo menos que podríamos esperar de los representantes del pueblo de Guatemala es que tengan la capacidad y voluntad política de priorizar su propia agenda”, puntualizó.

Los expertos afirman que aunque la interpelación se extienda no será algo que afecte la discusión y posible aprobación del presupuesto, ya que la Junta Directiva puede ordenar el orden del día a manera que los temas no choquen entre así; además aún les queda la posibilidad para convocar a una tercera sesión semanal.

Preguntas Básicas