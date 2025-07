Diputado Aguirre lanza una llanta al ministro del CIV en el Congreso y Arévalo califica el hecho como agresión

Durante una citación en el Congreso de la República, el diputado Luis Aguirre, de la bancada Cabal, lanzó una llanta al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, como muestra del deterioro de la red vial nacional.

El incidente ocurrió este martes 22 de julio, cuando Aguirre, jefe de dicha bancada, cuestionaba al funcionario sobre el mal estado de las carreteras. Para ejemplificar las consecuencias que ello representa, sacó una llanta y la arrojó sobre la mesa donde se encontraban autoridades parlamentarias y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

La llanta estuvo a punto de impactar a Díaz, quien logró detenerla con la mano; sin embargo, alcanzó el equipo de cómputo del ministro. Pese al incidente, Aguirre continuó su intervención y reprochó que “las llantas se destruyen por el mal estado de las rutas”.

“Vea esta llanta, vea la labor que tiene, pasa hasta dos o tres veces y eso es lo que dice toda la gente. ¿Cuántas veces pinchó llanta usted? Entonces no me venga a decir eso”, reclamó Aguirre, mientras el neumático permanecía sobre la mesa.

El legislador exigía una explicación técnica sobre la falta de construcción de carreteras.

Afuera del recinto, Aguirre declaró a periodistas que es indignante que, cada vez que se viaja a provincia, se pinchen llantas, al punto de que junto a los baches ya hay negocios de pinchazos instalados desde hace años.

Respecto de la llanta que lanzó, afirmó que el ministro permaneció tranquilo porque reconoció haber pinchado dos llantas en un viaje a Huehuetenango.

Además, señaló que el Ministerio de Finanzas Públicas también tiene responsabilidad, ya que, si no asigna los fondos necesarios, el titular del CIV no puede ejecutar los proyectos, aunque tenga voluntad de trabajar.

Por su parte, Díaz declaró que la cartera tiene programados 438 eventos y más de 100 en ejecución.

Arévalo se pronuncia tras incidente en el Congreso

Luego del incidente ocurrido en el Congreso de la República, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció y calificó lo sucedido como una agresión. Además, instó a sus funcionarios a no tolerar situaciones similares.

“Nadie tiene por qué aguantar las inaceptables faltas de respeto disfrazadas de fiscalización”, escribió Arévalo en la red social X.

Agregó: “Lo de hoy en el Congreso es vergonzoso e inaceptable. El diputado Aguirre agredió al ministro @Diaz_1Miguel. El abuso y la violencia son evidentes, y no lo toleraremos. He instruido a los funcionarios de Gobierno a retirarse de cualquier citación en la que sean agredidos. Los funcionarios merecen respeto. Guatemala no es un circo”.

