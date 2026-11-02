Diputado David Illescas admite participar en una trifulca y portar arma de fuego dentro de un estadio

El diputado David Illescas quien llegó al Congreso con el Movimiento Semilla, cancelado por orden judicial, y que ahora forma del nuevo partido político Raíces, reconoce que participó en una trifulca adentro de un estadio al que ingresó portando un arma de fuego.

Las imágenes divulgadas en redes sociales muestran a un grupo de personas participando en una pelea en el área de las gradas del estadio Revolución, donde juega el equipo de fútbol de la Universidad de San Carlos (Usac).

Entre esas personas se encontraba el diputado Illescas, quien al ser consultado sobre el tema dijo que no podía atender una llamada telefónica por motivos de agenda, pero podía responder preguntas por medio de mensajes.

En el estadio se enfrentaban los equipos de la Usac y San Miguel Petapa, en donde el diputado acudió como espectador y que tiempo después fue escenario del conflicto documentado por espectadores y posteriormente compartido en las redes sociales.

El diputado reconoció su participación en la pelea y dijo que todo comenzó cuando un grupo de aficionados del equipo de la Usac les agredió y tuvieron que defender a los aficionados de San Miguel Petapa.

“Ayer estábamos con afición de Petapa apoyando al equipo en un partido contra la Usac y al finalizar el encuentro, aficionados de la U que estaban borrachos llegaron a querer provocarnos y agredirnos, teniendo nosotros mujeres y personas de la tercera edad”, dijo Illescas.

En agosto de 2025 el diputado Illescas discutió con el designado director en funciones de la escuela de Psicología. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez)

El diputado añadió: “Nos tocó plantarnos para defender a la gente de Petapa. Gracias a Dios no pasó a más y nadie de nosotros resultó lastimado. Fue algo que quedó ahí en la cancha”.

El diputado dijo que él no se encontraba bajo efectos de licor, “yo no bebo, tengo más de un año de no ingerir licor”, y asegura que no se encontraba con personal de seguridad.

En marzo de 2026 el diputado Illescas empujó al diputado Elmer Palencia durante la elección de magistrados para la CC. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

También admitió que porta un arma de fuego por seguridad personal. Al ser cuestionado por ingresar al estadio con el arma, un objeto no permitido en espectáculos deportivos, delegó la responsabilidad en los organizadores del evento.

“Los responsables de la seguridad en un partido de la liga segunda división es el equipo local, en este caso, la Usac, y son ellos quienes deben prohibir el ingreso de armas de fuego, pero en esta ocasión nadie prohibió nada”, indicó.