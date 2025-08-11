Estudiantes de Psicología de la Usac impiden que Berner García asuma como director y exigen elecciones

Estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos (Usac) se manifestaron este lunes 11 de agosto contra el nombramiento de nuevas autoridades.

Según la Escuela, entre febrero y agosto enviaron nueve solicitudes al Consejo Superior Universitario (CSU) para llevar a cabo el proceso electoral interno, pero no obtuvieron respuesta.

La fecha límite era el 8 de agosto y, por esa razón, el CSU nombró a Berner García y a otras seis personas para integrar la Junta Directiva de la unidad académica.

La inconformidad de los estudiantes radica en que no hubo elecciones y, según ellos, García no es un profesional de la salud.

La situación se tornó tensa cuando las autoridades nombradas por el CSU llegaron a las instalaciones de la Escuela de Ciencias Psicológicas para tomar posesión, pero fueron recibidas con rechazo por los estudiantes, quienes solicitaron elecciones transparentes para elegir a sus autoridades.

Durante los momentos de tensión, el diputado David Illescas cruzó palabras con García, quien pretendía asumir como director de la Escuela.

El cruce de señalamientos fue fuerte entre ambos, mientras estudiantes con pancartas exigían elecciones.



“Elecciones, elecciones, elecciones”, coreaban los manifestantes, mientras Illescas y García continuaban con la discusión.

“No es director, no es director”, fue otra de las consignas.

Durante el intercambio verbal, García expuso sus argumentos para ocupar el cargo; sin embargo, la inconformidad continuó.

Según imágenes difundidas en redes sociales, los inconformes le lanzaron agua a García cuando salía del edificio.

