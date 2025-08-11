Estudiantes de Psicología de la Usac impiden que Berner García asuma como director y exigen elecciones

Política

Estudiantes de Psicología de la Usac impiden que Berner García asuma como director y exigen elecciones

Tensión en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Usac; estudiantes exigen elección de autoridades y rechazan nombramientos.

y

|

Estudiantes de Psicología impiden que Berner García asuma como director de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Usac. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez)

Estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos (Usac) se manifestaron este lunes 11 de agosto contra el nombramiento de nuevas autoridades.

Según la Escuela, entre febrero y agosto enviaron nueve solicitudes al Consejo Superior Universitario (CSU) para llevar a cabo el proceso electoral interno, pero no obtuvieron respuesta.

La fecha límite era el 8 de agosto y, por esa razón, el CSU nombró a Berner García y a otras seis personas para integrar la Junta Directiva de la unidad académica.

La inconformidad de los estudiantes radica en que no hubo elecciones y, según ellos, García no es un profesional de la salud.

EN ESTE MOMENTO

Diputados priorizan elección de directores de la Superintendencia de Competencia, tras fallo de la CC

Escombros de una vivienda colapsada por los sismos en Santa María de Jesús, con restos de paredes y techos entre piedras y tierra.

Temblores en Guatemala: actividad sísmica se mantiene y se proyecta que siga hasta octubre, según expertos

La situación se tornó tensa cuando las autoridades nombradas por el CSU llegaron a las instalaciones de la Escuela de Ciencias Psicológicas para tomar posesión, pero fueron recibidas con rechazo por los estudiantes, quienes solicitaron elecciones transparentes para elegir a sus autoridades.

Durante los momentos de tensión, el diputado David Illescas cruzó palabras con García, quien pretendía asumir como director de la Escuela.

El cruce de señalamientos fue fuerte entre ambos, mientras estudiantes con pancartas exigían elecciones.


“Elecciones, elecciones, elecciones”, coreaban los manifestantes, mientras Illescas y García continuaban con la discusión.

LECTURAS RELACIONADAS

Walter Ramiro Mazariegos Biolis incluido en la Lista Engel

Walter Mazariegos tiene mayoría en un CSU con un 65% de sus miembros pendientes de ser renovados

Fachada de la Universidad de San Carlos

Asociaciones estudiantiles rechazan expulsión de estudiantes señalados de la toma de instalaciones de la Usac

“No es director, no es director”, fue otra de las consignas.

Durante el intercambio verbal, García expuso sus argumentos para ocupar el cargo; sin embargo, la inconformidad continuó.

Según imágenes difundidas en redes sociales, los inconformes le lanzaron agua a García cuando salía del edificio.

Para leer más: Con morteros y bates, encapuchados irrumpen en encuentro de diputados oficialistas en Chimaltenango

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Rosmery Ávila

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia, especializada en historias y en periodismo comunitario.

Lee más artículos de Rosmery Ávila

ARCHIVADO EN:

Consejo Superior Universitario Universidad de San Carlos Usac Walter Mazariegos 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre