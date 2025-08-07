Diputado José Chic acusa al MP de investigar selectivamente y encubrir a exfuncionarios de Giammattei

El subjefe de la bancada Vos, José Chic, sostuvo una reunión tensa con el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, durante una citación en el Congreso de la República en la que cuestionó presuntas “investigaciones selectivas”, falta de rendición de cuentas y opacidad en el uso del presupuesto institucional.

Chic criticó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) declare de forma reiterada la reserva de información sobre diversos expedientes, y afirmó que el MP “no ha rendido cuentas, a pesar de ser el ente investigador”. Además, sostuvo que el 98% de las denuncias en el país son desestimadas, lo cual, dijo, evidencia “la ausencia de investigación real”.

“La población guatemalteca merece instituciones transparentes. Hoy queríamos conocer cómo se ejecuta el presupuesto, en qué se invierten los recursos y cuál es el impacto hacia la ciudadanía”, indicó el parlamentario.

Durante la reunión, Chic reclamó que el MP oculte información relacionada con asesores, contrataciones y salarios.

“No todo puede estar bajo reserva, como los sueldos de la fiscal general o del personal administrativo”, afirmó, y señaló como un gasto injustificado la compra de arreglos florales por Q90 mil para la entrega de un informe institucional.

En sus declaraciones, Chic también acusó al MP de mantener una política de “criminalización selectiva”, enfocada en periodistas, exoperadores de justicia y líderes comunitarios, mientras —según afirmó— se protege a exfuncionarios del expresidente Alejandro Giammattei. “Es evidente que hay una línea de protección y defensa hacia personajes vinculados al gobierno anterior, lo cual socava la imparcialidad institucional”, expresó el legislador.

En respuesta, Ángel Pineda aseguró que la declaración de reserva sobre ciertos temas está sustentada en resoluciones emitidas por jueces y que su aplicación responde a criterios de seguridad institucional.

“No se trata de ocultar información, sino de proteger a las personas que laboran en áreas sensibles. Existen normativas y fallos judiciales que respaldan esas decisiones”, explicó.

Sobre las críticas por investigaciones supuestamente orientadas a ciertos sectores, como periodistas, exoperadores de justicia y activistas sociales, Pineda rechazó la acusación y aseguró que se trata de “una percepción”.

“No hay persecución política ni selectiva. Las acciones del Ministerio Público responden a procesos legales establecidos y a denuncias que deben investigarse. No actuamos con sesgo ni con fines políticos, como se ha querido hacer ver”, insistió.

En cuanto a la compra de equipo de seguridad —66 carabinas y una cantidad igual de chalecos— Pineda afirmó que se destinaron al personal operativo que lo requiere y que la adquisición responde a necesidades institucionales. “Todo se hizo conforme a la ley y con los procedimientos correspondientes”, sostuvo.

Al cierre de la citación, Chic cuestionó un viaje de funcionarios del MP a Estados Unidos durante la toma de posesión del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Pineda respondió que ese asunto ya había sido abordado públicamente, incluso por el periodista Joel Maldonado, del diario La Hora, pero fue interrumpido por Chic, quien le advirtió que no permitiría la individualización de comunicadores durante la reunión.

Pese a los señalamientos, Pineda reiteró que el Ministerio Público está abierto a fiscalización, pero dentro del marco legal.

“Todas las instituciones públicas pueden ser auditadas, pero también deben respetarse los límites establecidos por la ley”, concluyó.

