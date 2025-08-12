Diputados aprueban de urgencia nacional la creación del Día de la Biblia, que se celebrará cada primer sábado de agosto

El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional, este martes 12 de agosto, una ley que institucionaliza el Día Nacional de la Biblia, a celebrarse cada primer sábado de agosto en Guatemala, informaron fuentes parlamentarias.

Con 110 votos a favor, los diputados avalaron la propuesta presentada en horas de la tarde por varios bloques legislativos, acompañados de pastores y cabecillas religiosos.

Los diputados y pastores evangélicos que se encontraban en el Congreso aplaudieron luego de que se alcanzaran 117 votos para conocer y aprobar de urgencia nacional la iniciativa que establece el Día Nacional de la Biblia.

La ley contiene únicamente cuatro artículos y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América.

Artículos

Artículo 1. Objeto de la ley. Se declara el primer sábado de agosto de cada año como el Día Nacional de la Biblia en Guatemala, en reconocimiento a su impacto histórico, espiritual y cultural en la vida del pueblo guatemalteco.

Artículo 2. Conmemoración del Día de la Biblia. Las personas e instituciones podrán contribuir al realce de la conmemoración del Día de la Biblia, promoviendo en sus respectivos ámbitos actividades educativas, culturales, cívicas y formativas que reconozcan su valor como patrimonio histórico, espiritual y cultural compartido por los guatemaltecos.

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Esta ley es de observancia general y se aplicará en todo el territorio nacional.

Artículo 4. Vigencia. La presente ley entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

#Ahora | Los ujieres del Congreso han comenzado a entregar biblias a los diputados. Afuera del hemiciclo se presenta una iniciativa para declarar el Día de la Biblia en Guatemala. pic.twitter.com/TEH4Q81Tnx — Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) August 12, 2025