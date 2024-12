Diputados podrían cobrar hasta Q1.2 millones de indemnización al Congreso

El Congreso necesitaría Q33 millones cada cuatro años para pagar la indemnización de una legislatura, según el acuerdo legislativo 31-2024 que fue publicado esta semana en el Diario de Centro América.



Aunque la decisión no fue apoyada por los 160 diputados, los beneficios del acuerdo alcanzan a todos los congresistas, quienes al finalizar esta legislatura podrán pedir una indemnización en base a su nuevo salario de Q51 mil 939.



Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) recibió dos amparos contra este aumento y las indemnizaciones, todavía no existe una fecha para que el pleno constitucional conozca el tema y resuelva las acciones.





La aprobación del aumento de salario para los diputados y la indemnización se aprobó la madrugada del 28 de noviembre a través de una enmienda que fue apoyada por más de 80 diputados que pusieron su rúbrica en el documento.



Ahora, los diputados estarán obteniendo un salario similar al de un magistrado del Organismo Judicial (OJ), sin contar con los controles de disciplina que rigen de estos, que mide la asistencia a tiempo a sus labores, entre otras obligaciones administrativas.



De acuerdo a la ley, con el aumento de sueldo un diputado recibiría una indemnización por Q207 mil 756 si fue electo por primera vez y no consigue su reelección; sin embargo, la ley también aplica para aquellos diputados que llevan varias legislaturas en el Congreso, en este caso el beneficio aumenta.



En la actual legislatura Joel Martínez, del bloque Vamos, cumplirá seis periodos en el Congreso, lo que lo coloca como uno de los que más indemnización podría reclamar: Q1 millón 246 mil 536 al final del período actual, de no conseguir renovar su curul.





Se escudan en la CC



El pago de indemnización para los 160 diputados representa un impacto económico para el Congreso. Algunos diputados consultados no quisieron profundizar en los escenarios, pero explican que existen acciones pendientes en la CC que tendrá que definir si el aumento y las indemnizaciones son legales.



El diputado Luis Contreras, integrante del bloque Creo, por ejemplo, cumplirá 20 años en el Congreso y dijo que en estos momentos es prematuro hablar sobre cuánto dinero podría recibir el 14 de enero del 2028, cuando debería entregar su curul si no es reelecto.



“Ese es un tema que yo voy a decidir cuándo me retire del Congreso, pero ahorita no tengo ninguna intención de —cobrar— indemnización de nada. Nadie ha podido conseguir indemnización en el Congreso”, señaló.



Contreras dijo desconocer si la futura indemnización sería aplicable desde esta legislatura o si podrían optar por los años que ya tiene de ejercicio legislativo.



“Lo que menos quiero es tener polémica. Si no se puede no se puede, yo nunca he estado llorando por eso. Ni sé cómo está la ley, porque no la entiendo”, concluyó.



Boris España. de Vamos, votó en contra del aumento y ayer insistió que no está de acuerdo con los beneficios económicos aprobados.



“Ser diputado ya es un privilegio. Que estén las personas que quieren servir. Entiendo que acá hay temas pendientes de resolver en la CC y todavía estamos analizando el tema porque se buscará una decisión de bloque”, indicó.



España añadió que fue en la sesión en que se acordó el presupuesto que los otros bloques aprovecharon para incluir un aumento de sueldo e indemnizaciones.



“La verdad es que fue algo inadecuado, se valieron de las negociaciones que se hicieron con el presupuesto, algunas leyes y el aumento de Q5 mil millones a los Consejos Departamentales de

Desarrollo, así fue como se aprovecharon de la situación, es lamentable”, agregó.



Oficialismo



Andrea Villagrán también rechazó la indemnización y aseguró que en Movimiento Semilla todos votaron en contra del aumento. La diputada va por su tercer período con el tercer partido en el Congreso, por lo que podría cobrar más de Q623 mil en el 2028, si entrega su curul.



“Consideramos que esto es un abuso total, por eso todos nosotros —compañeros del bloque— votamos en contra. Se tiene que ser coherente, los diputados ya tenemos dietas, caja chica y seguro médico privado”, agregó.



Villagrán admitió que pese a su rechazo no han accionado en contra del acuerdo por la cancelación del partido Movimiento Semilla.



“Al día siguiente —de la aprobación— nosotros recibimos la notificación de cancelación del partido y eso hizo que nos tuviéramos que enfocar en esto. Pero nosotros no descartamos presentar acciones por el aumento sueldo y la indemnización, pero debemos de esperar ahora que decide la CC”, indicó la diputada oficialista.



El presidente de la @CC_Guatemala, Nester Vásquez, hizo un nuevo requerimiento al @CongresoGuate antes de conocer los amparos qué cuestionan el aumento de sueldo e indemnización de diputados. Pide en 24 horas detalles de la enmienda qué generó los beneficios económicos. pic.twitter.com/wno5CRGRKi — Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) December 11, 2024

Pide informes



La CC hasta este momento recibió dos acciones de amparo contra el presupuesto del Congreso, específicamente al aumento de sueldo y las indemnizaciones.



Ya se solicitaron dos informes al Congreso y los documentos fueron recibidos el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. También se requirió un tercer informe y emplazaron por 24 horas al

Legislativo para que remita los detalles de la enmienda que dieron lugar al aumento e indemnización. El plazo vence hoy.