Diputados priorizan elección de directores de la Superintendencia de Competencia, tras fallo de la CC

La instancia de jefes de bloque del Congreso acordó este lunes priorizar la elección de dos directores para la Superintendencia de Competencia, pendientes de designación. El punto es el cuarto de la agenda a la sesión plenaria convocada para este martes 12 de agosto.

El tema cobró relevancia tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó al Congreso cumplir con las elecciones pendientes. Aunque no fijó un plazo, el fallo permite proceder con los nombramientos.

La resolución deriva de un amparo provisional que la Corte otorgó a Manfredo Marroquín, fundador de la organización Acción Ciudadana, quien presentó la acción legal ante la inacción del Congreso.

El año pasado, el pleno del Congreso aprobó la Ley de Competencia, que se plantea como instrumento para garantizar la libertad de mercado en el país.

La entidad encargada de identificar y sancionar prácticas anticompetitivas será la Superintendencia de Competencia, integrada por directores nombrados por tres órganos del Estado.

El Organismo Ejecutivo designó como director titular a Javier Enrique Bauer Herbruger y como suplente a Luis Velásquez; mientras que la Junta Monetaria nombró a Edgar Rolando Guzmán como titular y a Alfredo Skinnr Klée, suplente.

El único órgano pendiente de completar los nombramientos es el pleno del Congreso, que debe elegir entre seis candidatos: Javier Enrique Bauer, Jorge Alfredo Santiago Chen Sam, Juan Carlos Rodil, Jorge Mario González, José Ramiro Martínez y Edgar Yax Tezo. El primero ya fue nombrado por el Ejecutivo.

La elección ha sido incluida en las anteriores propuestas de agenda legislativa, pero las sesiones concluyen antes de alcanzar ese punto.