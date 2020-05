Coronavirus: Director de la PNC asiste a reunión en el Congreso y acepta no haberse realizado prueba para detectar virus

Ervin Mayén Véliz,, director de la PNC, entrega documentación a diputados de la bancada Todos en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Dulce Rivera)

Debido a que el director de la Policía Nacional Civil, Ervin Mayén Véliz, ha estado en contacto con personas que han dado positivo para coronavirus se ha hecho pruebas cuyos resultados han sido negativos, pero el lunes por la noche el jefe de la Comisaría de Jalapa le informó que también dio positivo, por lo que el jefe de la PNC señaló que está pendiente de hacerse otra prueba.

La semana pasada Mayén Véliz estuvo en contacto con el jefe Comisaría de Jalapa, quien el lunes por la noche le informó que dio positivo para coronavirus, por protocolos las personas que estuvieron cerca deben someterse al hisopado.

El jefe policial dio estas declaraciones en una citación en el Congreso con diputados de la bancada Todos. “No es para que entren en temor pero yo me debí haber hecho el hisopado ayer, porque estuve en Jalapa con el jefe de la Comisaría y él ayer en la noche me avisó que estaba infectado”, le dijo a los congresistas.

Luego Mayén explicó que llegó a la citación porque era su obligación, aunque no sabe si es positivo o no al nuevo coronavirus. “Ahorita mismo no se si estoy infectado o no estoy infectado, obviamente hay deficiencia en el tema de las pruebas y pues aquí estoy”, concluyó.

Explicó que la semana pasada estuvo con el comisario de Jalapa en la supervisión de un inmueble para una subestación, por lo que está pendiente de hacerse otra prueba.

“Me la tenía que hacer -la prueba- anoche, pero no se pudo, espero que me la hagan hoy. Yo me puedo poner en cuarentena en mi despacho, pero obviamente los diputados no iban a entender dicha situación querían montar su circo a toda costa. Anoche supe el resultado del comisario”, manifestó Mayén Véliz.

El director añadió que todo el personal de comisaría de Jalapa fue puesto en cuarentena, lo mismo que los agentes que custodian la cárcel preventiva de ese departamento, por lo que en total son unas 45 personas.

Comunicación social de la PNC dijo que no sabe cuándo se practicará la prueba el director y que se guarda cuarentena solo si Salud así lo determina, pero el director no ha recibo instrucciones de aislarse.

Sin embargo, Mayén Véliz aseguró que se encerrará en su despacho mientras se confirma si se contagió o no.

Carlos Duarte, subdirector del Área de Salud de Jalapa, informó que, luego de que se les hicieran las pruebas, 13 agentes de la comisaría local han dado positivo para coronavirus. Además, el resto de esa sede y de cárcel preventiva continúan en cuarentena.