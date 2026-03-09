Donald Trump nomina a Juan Rodríguez como embajador de Estados Unidos en Guatemala

Donald Trump nomina a Juan Rodríguez como embajador de Estados Unidos en Guatemala

El gobierno de Donald Trump nominó ante el Senado a Juan Rodríguez para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en Guatemala.

WASHINGTON (United States), 04/03/2026.- President Donald Trump speaks during a roundtable on the Ratepayer Protection Pledge in the Indian Treaty Room in the Eisenhower Executive Office Building near the White House in Washington, DC on 04 March 2026. Technology firms that sign the pledge will commit to ensuring artificial intelligence infrastructure does not raise utility bills for households and small businesses. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nomina a Juan Rodríguez como embajador de ese país en Guatemala y envía la designación al Senado para su confirmación. (Foto Prensa Libre: EFE)

El gobierno de Donald Trump nominó a Juan Rodríguez como embajador de Estados Unidos en Guatemala y envió su designación al Senado para su confirmación, informó este lunes 9 de marzo la Casa Blanca en una publicación.

La Casa Blanca informó que Rodríguez, originario de Florida, fue propuesto como embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos en la República de Guatemala.

De ser confirmado por el Senado, Rodríguez sustituirá a Tobin John Bradley, quien concluyó en enero pasado su misión diplomática en el país, tras casi dos años al frente de la representación estadounidense.

Desde entonces, la sede diplomática ha sido dirigida por el encargado de negocios, John Barret.

La nominación de Rodríguez forma parte de un paquete de designaciones enviadas por la Casa Blanca al Senado, que también incluyen otros cargos diplomáticos y de seguridad en distintas dependencias del gobierno de Estados Unidos.

Estas son las otras nominaciones que aparecen en el documento enviado por la Casa Blanca al Senado, además de la de Juan Rodríguez:

  • Markwayne Mullin, de Oklahoma, será secretario de Seguridad Nacional.
  • James Arnott, de Missouri, será alguacil de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri por un período de cuatro años.
  • Jack Chambers, de Virginia Occidental, será alguacil de Estados Unidos para el Distrito Sur de Virginia Occidental por un período de cuatro años.
  • Darrell Owens, de Pensilvania, será representante de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, con rango de embajador.
  • William Trachman, de Colorado, será embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos en la República Unida de Tanzanía.
  • Fleet White, de Virginia, será secretario de Estado adjunto para Asuntos Político-Militares.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Embajada de Estados Unidos en Guatemala Gobierno de Estados Unidos Gobierno de Guatemala Juan Rodríguez 

