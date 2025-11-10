Duquesa de Edimburgo recorrerá Guatemala para conocer proyectos sociales y de conservación

Sofía, duquesa de Edimburgo, visitará Guatemala en noviembre del 2025 para conocer proyectos de apoyo a víctimas de violencia sexual y trata de personas, así como iniciativas de conservación ambiental impulsadas por comunidades indígenas, informó la embajada británica en Guatemala.

La visita a Guatemala forma parte de una gira regional por América del Sur y Centroamérica que hará del 10 al 19 de noviembre, a solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido.

La representante de la familia real británica también recorrerá Perú, Panamá y Belice, donde cumplirá compromisos vinculados con cooperación, medioambiente y derechos humanos.

En territorio guatemalteco, la duquesa se reunirá con organizaciones civiles que brindan atención integral a sobrevivientes de delitos de alto impacto, y visitará una entidad que trabaja con jóvenes en riesgo. Además, observará proyectos de conservación liderados por comunidades indígenas en áreas remotas de la Reserva de la Biósfera Maya.

Como embajadora global de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, previamente visitará Perú para conocer los servicios del centro oftalmológico Divino Niño, que brinda tratamiento a pacientes con glaucoma y pterigión. En ese país, también tiene previsto reunirse con líderes indígenas en la selva amazónica.

En Panamá sostendrá encuentros con autoridades gubernamentales, con quienes abordará temas de interés común como la cooperación internacional y la prevención de la violencia sexual en contextos de conflicto. La gira concluirá en Belice, donde participará en la celebración del Día del Asentamiento Garífuna, feriado nacional que conmemora la herencia cultural afrodescendiente del país. En esa nación centroamericana, también visitará áreas de conservación marina y observará entrenamientos del Ejército Británico en la selva.

Su Alteza Real la Duquesa de Edimburgo @theroyalfamily realizará una gira por las Américas, visitando Guatemala por primera vez para conocer programas de protección ambiental y equidad de género https://t.co/rprgqb9N6x — UK in Guatemala 🇬🇧🇬🇹 (@UKinGuatemala) November 10, 2025

