Edmond Mulet deja a los Humanistas por diferencias con diputados de ese bloque

El excandidato presidencial y fundador del Partido Humanista Edmond Mulet se desligó de esa agrupación política. (Foto prensa Libre: Hemeroteca PL

Las diferencias con los diputados del bloque Humanista fueron evidentes el 11 de febrero cuando estos avalaron con su voto las reformas a la referida ley, mismas que fueron publicadas este viernes en el Diario de Centro América y que entrarán en vigor el próximo sábado 7 de marzo.

Mulet defendió a los diputados ese día al afirman que habían sido sorprendidos en su buena fe. Aunque recomendó al presidente Alejandro Giammattei que vetará la ley.

“Aunque es necesario regular, su origen espurio, la manipulación para su aprobación, el contenido que viola los derechos fundamentales, nos lleva al camino riesgoso del autoritarismo. Diputados fueron sorprendidos en su buena fe”, explicó en ese momento.

Otra de las diferencias dentro del bloque legislativo fue la remoción como subjefe de bancada del diputado Estuardo Rodriguez-Azpuru, el pasado 18 de febrero. El parlamentario dijo en su cuenta de Twitter que había sido removido sin mayor explicación.

Al ser consultado Mulet sobre su separación del partido dijo que no quería entrar en “dimes y diretes como en otros partidos, porque no es nada constructivo”, pero afirmó que su salida se da por una serie de situaciones internas en las que los acuerdos que se habían alcanzado para trabajar de manera conjunta y concertada de diálogo interno y de respetar la democracia interna del partido se incumplió.

“Se llegaron a niveles donde hubo un rompimiento de confianza, que hace imposible continuar manteniendo el apoyo a la organización política”, dijo Mulet.

El político manifestó que se siente decepcionado y “profundamente triste” porque fue un trabajo conjunto “con muchísima gente, muchos voluntarios, gente que dio su tiempo, esfuerzo y sacrificio para construir el partido”, y que ha recibido el apoyo de innumerables personas que son del partido.

“No a todos, pero yo diría que a algunos de ellos las influencias de la vieja política, las prácticas de la vieja política, los dominaron, lo cual es lamentable”, señaló Mulet.

Debe renunciar a la afiliación

El jefe de bancada de los Humanistas, Rudio Lecsan Mérida, dijo que no estaba enterado y que no pasa nada si Mulet se retira y que convocará al Comité Ejecutivo Nacional para tener una reacción, pero en términos generales, todo mundo es libre para tomar sus decisiones. “Me toma por sorpresa y le deseo lo mejor”, indicó.

“Lo que él está diciendo lo hace a través de los medios, tendrá que presentar su renuncia como afiliado porque la figura de candidato o excandidato ya no existe, en efecto él fue nuestro candidato en las pasadas elecciones, pero no más”, señaló Mérida.

Sobre la remoción de la subjefatura de Rodríguez-Azpurú, Mérida argumentó que apenas tenían mes y medio y que están en fase de reorganización.

“En efecto había sido designado subjefe, pero la bancada cambió de opinión y él fue notificado desde hacer rato y considero que no tiene nada que ver con la salida de Mulet y además los cargos no son eternos”, dijo el diputado.

Agregó: “En cuanto al diputado hubo una actitud y en reunión de bancada, se votó, en términos generales, el partido es una institución de derecho y se maneja por sus propios órganos y por eso decía que iba a convocar a reunión al Comité Ejecutivo para fijar una postura”, manifestó Mérida.

El parlamentario dijo que votaron por las reformas a la ley de oenegés porque los valores fundamentales del Partido Humanista son la transparencia y rendición de cuentas, por lo que no le consta que esa sea la razón de la salida de Mulet. “Esta legislatura tiene mes y medio, está encaminando su camino y no era para tanto”, refirió.

El politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Fernando Ixpanel señaló que la salida de Mulet del Partido Humanista refleja la baja capacidad de los partidos y la debilidad de estos como producto de su baja institucionalización, un partido que estuviera si estuviera institucionalizado tendría mecanismos que, a la hora de seleccionar a sus candidatos, ya sea de concejos, diputados y binomio presidencial deberán tener la línea y valores del partido.

“Lo que refleja es esa diferencia entre los diputados que fueron electos y su persona ya que él no era solo una figura, sino que era fundador del partido, no era ajeno por lo que su salida no es un acto aislado sino un hecho fuerte para la organización política”, dijo Ixpanel.