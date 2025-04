El TSE investiga 57 casos de partidos y figuras políticas por aparente promoción en redes sociales

Todavía faltan dos años para el próximo evento electoral, pero al parecer algunas agrupaciones o figuras políticas ya buscan tener ventaja. Al menos eso investiga la Unidad de Monitoreo y Medios de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esta unidad mantiene, a la fecha, 57 expedientes abiertos por aparentes irregularidades de algunas organizaciones políticas en las redes sociales, según lo confirmó el Departamento de Comunicación Social del TSE.

Los casos se encuentran bajo análisis, por lo que el órgano electoral no puede precisar qué partidos y actores políticos están involucrados en el medio centenar de casos, aunque anticipan que alguna agrupación o particular puede tener más de un expediente abierto.

La autoridad electoral indaga la aparente promoción de la figura pública de alguna persona, lo cual, a la fecha, es una actividad no permitida por la legislación en materia electoral.

Vigilancia en Semana Santa

Durante el actual período de descanso por motivo de la Semana Santa, el TSE también tendrá vigilancia en las carreteras. Aunque las autoridades destacaron que este plan de monitoreo presencial está activo durante todo el año, se tendrá más presencia en los puntos más visitados por los guatemaltecos en la actual temporada.

“Tiene por objeto vigilar, supervisar y realizar investigaciones administrativas con las que busca coadyuvar en el establecimiento de responsabilidad administrativa, que pueda devenir de la inobservancia a la legislación electoral”, indicó el Departamento de Comunicación del TSE.

Falta de autoridad

A criterio de analistas consultados, las actitudes que pudieron tomar los partidos políticos y particulares pudieron deberse a la existencia de un TSE inactivo, ya que hasta apenas el viernes pasado la autoridad electoral se reintegró en pleno.

“Ante un vacío de autoridad, porque no había un cuerpo colegiado de autoridad que los pudiera sancionar, es evidente que los partidos políticos incurran en estas circunstancias porque existían vacíos”, dijo Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

Pero las posibles infracciones a las normas electorales pudieron darse por las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), ya que, a criterio de Christa Walters, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), hubo temas que no quedaron definidos con precisión.

“Mucho de lo que vemos en tema electoral es una consecuencia de las reformas aprobadas en 2016, porque no quedó tan claro qué es campaña anticipada, qué es posicionamiento de imagen y proselitismo como tal”, dijo.

Los vacíos que dejaron las autoridades electorales les dieron la oportunidad perfecta a los políticos para tratar de violar los parámetros legales. Al menos eso opina Pedro Cruz, integrante de Primero Guatemala.

“Esto refleja una falta de liderazgo y la debilidad del sistema político en Guatemala. Sobre todo considerando que los políticos se aprovechan porque las sanciones no son severas; con eso buscan cómo adelantarse en la contienda electoral”.

También Guillermo Fuentes, de la organización Aire, considera que hay políticos que se aprovecharon de la crisis interna del TSE para evadir la ley y tratar de sacar provecho.

“Aunque se dice que todavía faltan un par de años para las próximas elecciones, esto es muy poco tiempo. Con la promoción de imagen hay que tener cuidado porque eso ya está en ley; hay que respetar la ley”.

Se necesitan debates

Aunque es necesario evitar la promoción de figuras políticas antes de tiempo, a consideración de los analistas, sí es necesario que los partidos políticos salgan del silencio constante, ya que es importante que fijen posturas claras para que orienten a la ciudadanía sobre sus ideales. De lo contrario, resulta insuficiente una campaña de meses en el año electoral.

“Las acciones del TSE tampoco deben cohibir al debate político porque hay cosas tan tremendas en la agenda nacional donde los partidos deberían posicionar sus puntos de vista, criterios y propuestas. Una cosa es promover una figura política y otra es que los partidos, basados en esto, ignoren su obligación de fijar posiciones nacionales”, destacó Zelaya.

Cualquier posible sanción que imponga el TSE debe ser objetiva, ya que también se necesita dar la oportunidad de que se difundan ideas políticas, apunta Walters.

“Los guatemaltecos tampoco podemos estar atentos solo en el año de las elecciones para ver qué perfiles o personajes se están posicionando. También debe haber libertad de expresión que permita evaluar a los actores, que promuevan ideas y posturas para que los ciudadanos sepamos de liderazgos”.

Fuentes también considera importante que las decisiones sean claras, a tal punto de frenar promociones de figuras, pero no de frenar el debate político nacional, que, a su juicio, hace falta en el sistema guatemalteco.

“Lo que pueden es darse a conocer por medio del trabajo de sus organizaciones políticas, estatutos y posturas, pero no de manera personal. No posicionarse como posible candidato sí sería anticiparse. Tampoco se debe ser tan rígido porque evitamos que exista oposición. La oposición no es mala, eso invita al debate y a mejorar”.

Cuando las autoridades impongan sanciones o desestimen los expedientes, procederán a informar sobre cada caso. Por el momento, los 57 expedientes permanecerán bajo secreto.