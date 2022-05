Elección de rector de la USAC sigue en detenida y planillas piden que se anule el proceso

De estos siete, SOS Usac perdió cuatro que corresponden a los colegios de ingenieros agrónomos, médicos, químicos farmacéuticos y estudiantes de la Facultad de Agronomía. Avante perdió tres que son los colegios de arquitectos, estomatológico y docentes de la Facultad de Agronomía.

Posteriormente, el CSU emitió un comunicado en el que manifestó que algunos profesionales y estudiantes habían planteado amparos. Por esta razón, previo a continuar con la elección, esperaría a que los mismos fueran resueltos. “Este órgano de dirección dará seguimiento a este proceso atendiendo a las diferentes resoluciones de las acciones constitucionales de amparo, así como a la normativa universitaria respectiva”, dice el comunicado en el que también pide a la sociedad guatemalteca y comunidad universitaria “no dejarse engañar por desinformación.

No obstante, ambas planillas consideran que se debe anular la convocatoria y realizar una nueva. Argumentan que el artículo 73 del reglamento de elecciones de la USAC establece que la elección es nula cuando no se celebre “en la fecha indicada en la convocatoria”, la cual estaba fijada para el pasado 27 de abril, pero no se pudo celebrar debido a protestas de estudiantes en las instalaciones del Musac, donde se realizaría el evento.

“Es necesario realizar un proceso transparente, legítimo y democrático para elegir al próximo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para lo cual es indispensable realizar una nueva convocatoria”, expuso la planilla SOS Usac en un comunicado.

Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos y candidato de dicha agrupación, considera que las autoridades del CSU no pueden alegar ignorancia de la ley y tampoco puede continuar en el cargo un rector ilegítimo, puesto que la ley dice que debe renovarse el mandato cada cuatro años.

En tanto, Carlos Valladares, decano de la Facultad de Arquitectura de la USAC y candidato de Avante, coincide con que se debe declarar nula la elección, sin embargo, se debe respetar el derecho de los profesores y profesionales ya acreditados en el cuerpo electoral.

En el caso de los estudiantes, sí debe declararse nulo el acto puesto que el artículo 17 de la Ley Orgánica de la USAC establece que los cuerpos electorales estudiantiles se eligen para un solo evento electoral, el cual fue fallido.

“Lo que no debe hacer el CSU es convocar sólo a los 27 cuerpos acreditados, ya que sería completamente ilegal y continuaría la conflictividad”, dijo Valladares.

Al respecto, Gustavo Taracena, secretario general de la USAC, informó que de momento el CSU decidió no legitimar a dos cuerpos electorales, que son los que corresponden a los estudiantes y docentes de la Facultad de Agronomía puesto que se detectaron anomalías.

En el caso de los colegios profesionales, Taracena dijo que no han sido descartados, pero deben resolver algunos problemas. “Las resoluciones de los tribunales electorales no están informes. Hay dos o tres colegios que tienen recursos pendientes en la asamblea de presidentes y en un colegio votaron egresados de universidades privadas”, comentó.

Taracena reiteró que el CSU está a la espera de que las salas de apelaciones dicten una resolución sobre los amparos que plantearon algunos colegios cuyos cuerpos electorales no fueron acreditados para proseguir con el proceso. Respecto a la petición de que se anule la convocatoria, dijo que no se ha discutido el tema con los consejeros.

Hay una manipulación

Oswaldo Samayoa, abogado que presentó amparos en auxilio de integrantes de los cuerpos electorales del Colegio de Farmacéuticos, estudiantes de la Facultad de Agronomía, profesionales del Colegio de Agrónomos y profesionales del Colegio de Médicos, informó que esta en los próximos días las salas de apelaciones que conocen los procesos requerirán informes circunstanciados al CSU, que es la autoridad recurrida.

No obstante, cuestionó al CSU ya que a su consideración no es procedente que la elección de rector se detenga mientras se tramitan los amparos.

“Me parece perverso que el CSU diga que ahora la continuidad del proceso depende de esos amparos. Hasta ahora no han dado una prueba contundente de por qué quedaron excluidos ciertos cuerpos electorales y esto pareciera ser una manipulación de los derechos constitucionales”, dijo.

Samayoa comentó que los integrantes de las planillas tienen derecho a participar en la elección mientras el CSU no decida anular el proceso y realizar una nueva convocatoria.