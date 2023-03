Elecciones Generales 2023: Candidatos no podrán hacer campaña si el TSE no les entrega sus credenciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó con tropiezos la fase de inscripciones, en medio de críticas por los criterios para aceptar o rechazar candidaturas. Ahora se suman la incertidumbre de quién puede hacer campaña a partir del próximo lunes.

Los partidos políticos no tienen claridad sobre quién puede y quién no hacer campaña política, porque muchos aspirantes a cargos de elección popular aún no cuentan con sus credenciales que certifican su inscripción.