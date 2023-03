Elecciones Generales 2023: confianza en el TSE cae a pocos días de la campaña electoral

Pero esa no ha sido la única vez en que los magistrados electorales se han tenido que retractar de sus decisiones, el desgate antecede la convocatoria a elecciones el pasado 20 de enero. Al menos en los últimos seis meses, bajo la presidencia de Irma Palencia, el TSE se ha tenido que retroceder en sus decisiones al menos cinco veces.

El 28 de septiembre de 2022, el pleno de magistrados decidió repetir una adquisición por Q606 millones en equipo de cómputo, mismo que había sido adjudicado a una empresa vinculada a Elizandro López Florez, exviceministro de Gobernación durante el primer año de gobierno de Alejandro Giammattei. El ruido que hizo en la opinión pública esta decisión del Tribunal desgastó la confianza en los altos funcionarios.

La repetición de ese evento de compra sucedió luego que una serie de notas periodísticas reflejó que la negociación no contaba con condiciones de transparencia y publicidad requerida.

Luego, el 12 de diciembre de 2022, la presidenta del TSE confirmó que habían decidido descartar la compra de un sistema biométrico que las autoridades afirmaban sería clave para el proceso estadístico.

Sin embargo algunas organizaciones de la sociedad civil manifestaron que esa adquisición no era prudente, tanto por la cantidad de recursos que sería destinada, así como por esas dudas que podía despertar a las puertas de un proceso de elecciones generales.

El 6 de enero de 2023, de nuevo el TSE se volvió a retractarse, esta vez de cambios en algunos de sus reglamentos que ellos mismos habían impulsado unas semanas antes.

Los cambios en la reglamentación jurídica no fueron aceptados por los partidos políticos y fueron abiertamente criticados por expertos en Derecho Constitucional y Electoral, por lo que el pleno decidió anular los cambios.

Para el 16 de febrero pasado, luego de una serie de críticas de los medios de comunicación, columnistas, organizaciones sociales y constituyentes, el TSE decidió abrir a los medios de comunicación el acceso a las reuniones semanales que sostenían con los partidos políticos.

En aquella ocasión el TSE se escudó en que algunos partidos políticos no estaban de acuerdo con que toda la información se publicitara a tiempo real, no obstante, la Ley Electoral y de Partidos Políticos define que las las agrupaciones políticas tienen voz, más no voto en esta instancia, por lo que el TSE es quien decide.

La última contradicción del TSE sucedió el pasado 14 de marzo, cuando el pleno decidió por unanimidad cancelar la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por el listado nacional por el partido político Cambio.

Tan solo dos días antes, el mismo TSE, por mayoría, había decidido inscribir a Baldizón, a quien el Registro de Ciudadanos le había negado la candidatura por tener procesos penales aún pendientes de resolver. Sin embargo, los magistrados sostienen que fueron informados tarde por el Ministerio Público (MP) en relación con un proceso penal que estaba bajo reserva, extremo que fue desmentido por la propia fiscalía.

Menor credibilidad

Dos exmagistrados del TSE evaluaron el contexto con el que se están encaminando las futuras elecciones generales y consideran que actualmente existe un escenario “sin precedentes” en relación a la rectoría del proceso electoral.

“Para mí el TSE actual ha descendido mucho, ha bajado mucho. En estos momentos ya no es un tribunal electoral independiente, no es supremo y menos electoral”, dijo el exmagistrado del TSE, Mario Guerra Roldán.

El abogado y exfuncionario fue más allá y dijo: “Tengo dudas y sospechas sobre el desarrollo de este proceso electoral dadas las condiciones en que está el actual TSE”. Estas dudas, a criterio de Guerra Roldán, radican en la poca independencia que se percibe. “Sospecho y tengo mis dudas, de que sea –el TSE– una dependencia del Organismo Ejecutivo”, se cuestionó.

El punto más álgido sobre la credibilidad se centra actualmente en el caso Baldizón, ya que Guerra reconoce que es viable rectificar los errores, pero en este caso se observa otro interés de fondo. “Se pudo cometer un error, que se den cuenta y se enmiende -está bien-, pero lo que pasó con Manuel Baldizón no encaja dentro de una situación normal”, añadió.

Un integrante de la magistratura pasada, que opinión bajo la condición del anonimato, coincide en que hay un ambiente tenso de cara a las próximas elecciones generales por las acciones erráticas de las actuales autoridades electorales.

“La esencia de un TSE es su imparcialidad y la no dependencia de otros poderes, pero en este panorama que se ha ido delineando, en donde se ve como que sí hay una subordinación hacía el Ejecutivo de parte de muchas instituciones, el TSE se ha prestado también a esa interpretación”, explicó.

La serie casi consecutiva de errores que ha venido cometiendo el TSE, a criterio de la fuente, minan esas necesitada credibilidad. “Creo que por decisiones que ha tomado el actual TSE, incluso ha tenido que rectificar y la ciudadanía como ya venía indignada por otros factores, está más proclive a exigir que el TSE de muestras de fortaleza”, añadió.

Requieren esfuerzo

Del 8 al 15 de marzo, según un monitoreo de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE–GT), el 55 por ciento de las notas periodística que hacen referencia al TSE lo hacen de manera negativa.

“Las inconsistencias en las decisiones del TSE no abonan a la credibilidad del proceso electoral (…) el tema que prevaleció y que generó rechazo fue la resolución del pleno de magistrados que inicialmente revirtió la decisión del Registro de Ciudadanos de no inscribir como candidato a diputado a Manuel Baldizón, y el posterior cambio de opinión del TSE, al decidir dejar fuera de la contienda al postulante”, explicó la MOE–GT.

Pese a esto todavía hay posibilidad que el TSE cambie esa percepción. “El TSE debe de esforzarse mucho, más que en oportunidades anteriores, para garantizar la legalidad y la legitimidad del proceso electoral. Esto implica tener criterios claros para todas sus decisiones y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, es decir permitir la fiscalización en todos sus procesos”, refiere la delegación observadora.

El exmagistrado Guerra Roldán también ve una oportunidad para que el TSE rectifique el camino, porque “todavía podemos apuntar a que se den cuenta de lo mal que han actuado. Que rescaten la dignidad de magistrados, de profesionales del derecho y enmienden la plana, que se comporten de manera correcta, todavía tienen una pequeña oportunidad para hacerlo”.

Para Michael Ascoli, expresidente de Junta Electoral Departamental (JED), es positivo rectificar, “si se equivocaron y lo corrigen eso es bueno, o si no siempre vamos a ver las cosas malas”.

Incluso, en esta nueva fase del proceso, luego del cierre de inscripciones, empadronamiento y el arranque oficial de la campaña política, se puede tener mayor certeza del proceso, a criterio de Ascoli, porque es el momento en que la ciudadanía toma las riendas del proceso.

“Yo veo que una vez el TSE le pasa el poder a las JED empieza el proceso verdadero y es el que le da confianza a los ciudadanos”, explicó.