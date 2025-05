Embajador de Estados Unidos en Guatemala advierte que hacer negocios con China es un riesgo

Tobin Bradley, embajador de Estados Unidos en Guatemala, afirmó este 15 de mayo, durante una conferencia de seguridad corporativa, que usar tecnología de China o hacer negocios con ese país conlleva un riesgo.

Este jueves se celebró la XVII Conferencia Regional de Seguridad Corporativa, organizada por Amcham y el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero de los Estados Unidos (OSAC). Este año, el enfoque de la conferencia fue la seguridad cibernética y los desafíos que enfrenta la región. En la conferencia participaron alrededor de 180 empresas, incluidas algunas multinacionales.

Durante su intervención, el embajador Bradley lanzó una alerta sobre el posicionamiento de China en la región y refirió que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con sus vecinos y aliados para alcanzar una prosperidad que beneficie a todos.

Los actores malignos extranjeros están enfocados en socavar la estabilidad regional y el apoyo a la democracia. Hemos visto la implementación de estas amenazas en todo el hemisferio en años recientes, como actores en Costa Rica, Paraguay y México. Usar tecnología de China o hacer negocios con ese país conlleva un riesgo, aseguró Tobin Bradley.

Bradley agregó que los países no pueden progresar sin Estado de derecho, resiliencia y confianza; por ello, es importante que los profesionales en seguridad corporativa estén capacitados.

Ustedes están en la primera línea de protección, no solo de activos de información, sino también de personas, infraestructura y confianza. En el mundo de hoy, donde las amenazas son cada vez más complejas —desde ataques hasta crimen organizado e intrusiones en las cadenas de servicios— las alianzas son más importantes que nunca. Por eso, Estados Unidos está comprometido a fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado en Guatemala y en toda América Latina, dijo el embajador Bradley.

Servio Camey, presidente de OSAC para Guatemala, fue consultado por Prensa Libre sobre las declaraciones del embajador de EE. UU. acerca de los riesgos de la tecnología china y respondió que cada persona o entidad debe hacer su propio análisis de riesgo.

Señaló que en Guatemala se observan muchas cámaras de origen chino.

Yo creo que si tú vas a instalar en tu casa una cámara de fabricación china y no investigas, no haces tu due diligence -investigación debida- para saber si tiene riesgos, si tiene un back orifice —un software de control remoto de computadoras, a menudo utilizado en un contexto de seguridad informática—, que es una puerta por la cual se pueden infiltrar, es una cuestión individual y personal. Yo conozco muchas empresas transnacionales que no utilizan cámaras chinas, sino otras tecnologías más robustas precisamente para garantizar la seguridad de sus sistemas de CCTV, especialmente en unidades de producción, donde en realidad se deben tomar mayores precauciones, refirió Camey.

Añadió que el embajador Bradley tiene mucha experiencia en temas de ciberseguridad, ya que ha trabajado en diversas entidades del gobierno de Estados Unidos.

Si hay advertencias, yo creo que nosotros debemos escucharlas y aceptarlas como un proceso interno de manejo del riesgo. En este caso, digamos que ustedes están dispuestos a escucharlas.

Detectan retraso de Guatemala en ciberseguridad

A decir de Servio Camey, presidente de OSAC para Guatemala, en la última década se ha observado una evolución del cibercrimen, pero el país en general se encuentra rezagado en ciberseguridad.

Según el experto, cada vez hay más infiltraciones y es fácil enviar phishing y spam.

El crimen está evolucionando significativamente. Hemos visto que, por ejemplo, diversas bandas han migrado hacia el cibercrimen, la estafa y otros delitos que ya emplean medios como net centers. Entonces, los gerentes de seguridad debemos también evolucionar hacia el conocimiento en ciberseguridad, porque creo que Guatemala está un poco atrasada en este campo y necesitamos más baluartes en este ámbito, dijo Camey.

Acaban de quebrar varias empresas que hacían ofertas económicas piramidales y todo eso usaba esos medios, refirió Camey, quien agregó que la sociedad también debe informarse mejor para evitar ser víctima de estafas u otros ciberdelitos.

Consultado sobre las debilidades del Estado de Guatemala en esta materia, mencionó que el Gobierno ha mejorado en la protección de su información, pero aún requiere asesoramiento extranjero.

Yo creo que el Estado está evolucionando. Si ustedes observan, hay colaboraciones institucionales; hay países interesados en brindar apoyo contra el cibercrimen, pero este debe venir del extranjero. Sé que el Ministerio Público está desarrollando algunas secciones de cibercriminalidad, la Policía está formando mejores expertos; ahora ya pueden dar seguimiento a casos de pornografía a través del cibercrimen. Pero lo que ayuda mucho, a veces, es el trabajo con otros países, con Interpol, con otras unidades que están colaborando, expresó Camey.