En medio de allanamientos del MP, Jiménez insiste en que aún es ministro de Gobernación

Mientras el Ministerio Público (MP) efectúa allanamientos en las oficinas del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, quien presentó su renuncia como titular de la cartera, aseguró en su cuenta de X que aún continúa en funciones, pese a que el presidente Bernardo Arévalo de León anunció como su sustituto a Marco Antonio Villeda Sandoval.

“Confío plenamente en que el licenciado Villeda y su equipo harán un gran papel en el @mingobguate. En los próximos días hábiles seré notificado, le entregaré el cargo y después tomará posesión. Todos los sectores del país tenemos que apoyarlo, a él no lo dejemos solo. Mientras, sigo”, escribió Jiménez en su red social.

Además del ministro, también renunciaron los viceministros Claudia Palencia y José Portillo. Según fuentes del MP, sobre Palencia pesa una orden de captura.

La Presidencia de la República informó que Francisco Jiménez continúa al frente del ministerio hasta que el relevo asuma oficialmente el cargo. En tanto permanezca en funciones, goza de inmunidad, conforme a la normativa vigente.

El pronunciamiento se produjo después de que el MP iniciara una serie de allanamientos en el Ministerio de Gobernación, como parte de la investigación por la fuga de 20 reclusos de la cárcel Fraijanes II, ocurrida el pasado 12 de octubre.

Hasta el momento solo uno de los reos ha sido recapturado. El resto permanece prófugo, por lo que una de las primeras tareas de la nueva cúpula del Ministerio del Interior será la localización de los 19 evadidos, además del combate a estructuras del crimen organizado, como el narcotráfico.

La Presidencia instó al MP a realizar las diligencias dentro del marco legal y conforme a los protocolos aplicables. Agregó que, una vez se cuente con información oficial ampliada, se dará a conocer la postura institucional.

Pandilla señalada

La fuga masiva se atribuye a la pandilla Barrio 18, considerada la más numerosa del hemisferio, con presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. El 23 de septiembre pasado, Estados Unidos la declaró organización terrorista transnacional.

