Estados Unidos refuerza cooperación con Guatemala frente al avance geopolítico de China

Una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el representante republicano John Moolenaar, concluyó este miércoles 21 de enero una visita oficial a Guatemala, centrada en fortalecer la seguridad regional y contrarrestar la influencia de China en Centroamérica.

Durante su estancia, los legisladores estadounidenses sostuvieron una reunión clave con el presidente Bernardo Arévalo de León, así como con representantes del sector privado, según informó en sus canales oficiales la Embajada de EE. UU.

La agenda priorizó asuntos de crecimiento económico, estabilidad y prosperidad regional, pilares que, según ha declarado oficialmente Washington, sustentan la relación bilateral entre ambas naciones.

Moolenaar, quien preside el Comité Especial sobre el Partido Comunista Chino, encabezó también un encuentro con la embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivia Chang.

De acuerdo con la fuente diplomática, esta coordinación busca reforzar esfuerzos conjuntos para “contrarrestar la influencia maligna” de Pekín en la región. Guatemala es uno de los pocos países en el mundo —y el único en Centroamérica tras la ruptura de Honduras en el 2023— que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.

El Comité Especial tiene como mandato generar consenso bipartidista frente a las amenazas que, a juicio de Washington, representa el Partido Comunista Chino para la economía y los valores democráticos occidentales.

La visita ocurre en un momento de estrecha colaboración entre la Casa Blanca y el gobierno de Arévalo en materia de seguridad transnacional, combate al narcotráfico y una gestión migratoria “ordenada, segura y humana”. Asimismo, EE. UU. mantiene la lucha contra la corrupción como eje central de su política hacia Guatemala.

Al cierre de la misión, la sede diplomática destacó que la presencia de los congresistas en el país subraya el compromiso de “reforzar los esfuerzos conjuntos” para limitar el avance de las políticas del Partido Comunista Chino en el istmo.

Una delegación bipartidista del congreso de los Estados Unidos, liderada por @RepMoolenaar, visitó Guatemala para reunirse con el presidente @BArevalodeLeon y líderes del sector privado, abordando temas de interés común para impulsar el crecimiento económico, la estabilidad, la… pic.twitter.com/qA8EeCN9m1 — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 21, 2026

El presidente @RepMoolenaar del comité especial @ChinaSelect y una delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos sostuvieron una reunión con Vivia Chang, embajadora de Taiwán. Esta coordinación refuerza los esfuerzos conjuntos para contrarrestar la influencia maligna… pic.twitter.com/uIeK4SHoXg — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 21, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

