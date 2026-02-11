Exgobernantes expresan preocupación por elecciones judiciales y criminalización en Guatemala

Una misión de exgobernantes expresó este miércoles 11 de febrero, en Guatemala, su preocupación por diversas situaciones relacionadas con las elecciones de segundo grado que se celebran este semestre, para definir la integración de órganos fundamentales del sistema de justicia.

La delegación realiza una visita de tres días al país —que concluyó este miércoles— con el objetivo de observar los procesos de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), además del nombramiento del próximo fiscal general, previsto para mayo.

La comitiva está encabezada por el expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), e integrada también por el exprimer ministro de Noruega Kjell Magne Bondevik (1997-2000 y 2001-2005) y por Stefan Löfven, exprimer ministro de Suecia (2014-2021).

“Hemos visto cosas que nos preocupan. Muchas personas nos han dicho que a veces dudan en expresar sus opiniones porque temen represalias”, indicó Alvarado Quesada a EFE.

“Nos inquieta que haya numerosas personas en el exilio, ya sean periodistas, ambientalistas, exjueces o exfiscales, que por sus posturas han recibido presiones o han sido criminalizadas”, añadió.

La misión de observación fue organizada por el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión (CDI), con el respaldo del Club de Madrid.

“Estas elecciones son claves”, subrayó el expresidente costarricense, y advirtió: “La gran disputa que enfrenta esta sociedad está en los sistemas de administración de justicia y en quiénes los controlan”.

Las elecciones definirán a los nuevos magistrados del TSE, responsable de los comicios del 2025, y a los abogados que integrarán la CC. También se designará este semestre al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea debido a acusaciones de corrupción durante su gestión.

Por su parte, Löfven expresó a EFE que para Guatemala estas elecciones judiciales representan “una gran oportunidad para escoger el camino correcto”, pero también “un gran riesgo” si se opta por una ruta equivocada.

Visita a periodista encarcelado

Durante su estancia en el país, los exgobernantes visitaron al periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace casi cuatro años, sin cargos probados en su contra, y considerado un “preso político” por organizaciones internacionales.

“Vemos la situación como algo lamentable”, expuso Alvarado Quesada, y agregó: “Para la comunidad internacional es importante profundizar en ello, porque muchas veces no se comprende cómo, en un país con un Poder Ejecutivo electo democráticamente, algo así puede estar ocurriendo”.

Asimismo, visitaron a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos desde abril sin cargos probados. Ambos son miembros de los 48 Cantones de Totonicapán, organización indígena que defendió en el 2023 los resultados electorales.

El Club de Madrid, que coorganiza la visita, está conformado por más de un centenar de expresidentes y exprimeros ministros de todo el mundo y busca fortalecer la democracia global.

El Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión se define como una entidad no partidista, enfocada en la protección ambiental y la expansión de la democracia.

