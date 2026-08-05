Francisco Tzirin Jocholá asume como viceministro del Área Energética

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que Francisco Tzirin Jocholá asumió como viceministro del Área Energética, en sustitución de Luis Arturo Mérida, quien presentó su renuncia.

Según el MEM, su experiencia abarca el desarrollo y la supervisión de proyectos de infraestructura energética, estudios de factibilidad, mantenimiento de redes y subestaciones, energías renovables y sistemas fotovoltaicos. Además, cuenta con competencias en planificación estratégica, dirección de equipos multidisciplinarios y gestión de riesgos.

En el Instituto Nacional de Electrificación ocupó cargos directivos, donde estuvo a cargo de la gestión social y ambiental de proyectos de generación y transmisión de energía, así como del mantenimiento de redes eléctricas en la región occidental del país.

De acuerdo con el MEM, el funcionario cuenta con al menos 30 años de experiencia en el sector eléctrico y energético.

Además, ha liderado proyectos de generación, transmisión, distribución, electrificación e infraestructura electromecánica.

Durante su trayectoria también ha combinado la formación técnica con experiencia gerencial y estratégica en instituciones públicas, empresas del sector y consultorías internacionales, afirmó el MEM.

Francisco Tzirin Jocholá es ingeniero mecánico electricista, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, posee otras especializaciones, entre ellas, una Maestría en Ciencias de la Gestión de Proyectos.

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