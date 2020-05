Guatemala registra un récord de 247 casos nuevos de coronavirus

La estadistica sigue en su forma logica.

Seria mas pronunciada, si el GC no hubiese tomado acciones y decisiones durante la fase de contension.

Las cuales han sido criticadas a diario, por los doctos en ver lo peor en todo, menos en su nariz.

Y al efecto, considerando la responsabilidad de nuestros conciudadanos, debieron ser mas rigidas, y probablemente estariamos con mayor esperanza de superar esta situación.

La mayoria no entiende que nuestra sociedad aparte que no es educada ( y por ende el concepto de responsabilidad no esta en su horizonte cercano ), ve la vida como algo que no vale nada.

Porque asi nos han enseñado por años, quienes solo nos ven como mano de obra barata.

Lamentable es la situacion actual, y mas ” pior ” lo sera en los proximos dias.

En balde el esfuerzo de muchos, por evitar que el virus llegue a sus hogares.

Y como dijo el gobernante con toda razon: los culpables de la presente situación ( en referencia a la precariedad de nuestro sistema de salud ) no lo son los actuales, sino la recua que nos antecedieron en las decadas anteriores.

Para quienes solo les vale criticar y nada de aporte, esperamos que no requieran en la situcion actual, de la asistencia publica.

Y menos de los hospitales ” de campaña “.

Que el Señor nos proteja a Todos, aun a los que estan en contra de los que estan a favor, y a favor de los que estan en contra.