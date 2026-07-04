Hoy comienza la campaña que busca 5 mil firmas para una reforma constitucional en justicia

La propuesta cívica que busca impulsar una reforma constitucional comienza este sábado 4 de julio, con una campaña nacional para pedir firmas, con las que un grupo de ciudadanos espera consolidar una futura iniciativa de ley.

Algunos de los cambios que propone esta reforma está eliminar el proceso de comisiones de postulación, mecanismo con el que son seleccionadas las altas autoridades que no son electas mediante voto popular.

Entre ellas, los magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cortes de Apelaciones, Tribunal Supremo Electoral (TSE), contralor general de Cuentas, y fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

“La reforma constitucional al sector justicia debe entenderse como una reforma de arquitectura institucional y no como una simple actualización terminológica”, explicó Poder Ciudadano, agrupación que impulsa la campaña, en su página web.

Además de dar por concluida la renovación mediante las postuladoras, se busca que el cambio de magistrados no sea al mismo tiempo, sin oque sea gradual y escalonado entre las Cortes.

Buscan mejorar el sistema de selección de magistrados, excluyendo para esto a los diputados e incorporar un Consejo de la Judicatura y Magistrados, para mejorar la calidad del servicio del Poder Judicial en el país.

De nuestra Constitución hay que mantener todo lo que funciona y arreglar lo que no



Nuestra propuesta plantea reformas puntuales a artículos que han permitido que la justicia deje de servirle a la ciudadanía



Digamos adiós a las Comisiones de Postulaciónhttps://t.co/AMlLtLbDpP pic.twitter.com/GJgMHeWinG — Poder Ciudadano Gt (@PoderCiudadanGt) June 22, 2026

“La reforma también atiende la necesidad de fortalecer el régimen constitucional de la colegiación profesional. El sistema de justicia no depende únicamente de jueces y magistrados. Abogados y notarios, ejercen funciones que pueden comprometer derechos como el acceso a la justicia y bienes jurídicos relevantes, como la seguridad jurídica”, detallan en el borrador de la propuesta.

¿Cómo hacerlo?

El abogado Edgar Ortiz, experto en temas constitucionales, es uno de los fundadores de Poder Ciudadano, y quien hizo ver que el principal obstáculo ha sido comunicar que una reforma de este tipo es factible si se reúne la cantidad suficiente de firmas.

“El mayor reto ha sido el desconocimiento que existe sobre la Constitución y, en particular, sobre el proceso de reforma previsto en el artículo 277, inciso d). Por eso, una parte fundamental de nuestra labor es acercar la Constitución a todos los guatemaltecos, que la conozcamos, que entendamos cómo funciona y que sepamos que es posible conservar aquello que sí funciona y cambiar aquello que necesita mejorar”, explicó Ortiz.

La cantidad de apoyo que necesita una reforma constitucional es de cinco mil firmas, una cantidad muy por debajo del mínimo que requieren los partidos políticos para seguir vigentes y poder participar en las elecciones del próximo año.

Para recaudar esas firmas Poder Ciudadano tendrá eventos en simultáneo en 17 departamentos del país desde las 9 horas y cada uno de los voluntarios del movimiento estará identificado.

Los voluntarios estarán identificados para brindar confianza a quienes deseen firmar. Fotografía: Poder Ciudadano.

“Debe llevar su DPI y estar empadronados. Nuestros voluntarios revisarán la documentación correspondiente y le indicarán el proceso para firmar", recalcó.

"También es importante que las personas lean la propuesta y comprendan por qué este cambio es necesario para empezar a arreglar la justicia en Guatemala”, agregó Ortiz.

Por ser un movimiento a nivel nacional, cuentan con el apoyo de algunos ciudadanos que hablan q’eqchi’, ixil y k’iche’, para facilitar la comunicación con aquellos que hablen alguno de estos idiomas.

📲 Encuentra nuestra propuesta de reforma constitucional en https://t.co/3EYGdI95HL y envía tus comentarios.



Recuerda apartar el 4 de julio porque arrancamos con las firmas. ✍️ #guatemala #502gt #constitucion pic.twitter.com/cUhfu5DbeS — Poder Ciudadano Gt (@PoderCiudadanGt) June 17, 2026

Desde que se anunció la propuesta de reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia, el movimiento documenta 148 sugerencias.

Pero también existen voces que lejos de ver la propuesta de reforma como una renovación, consideran que podría ser peligrosa, algo que según Ortiz, es normal cuando una idea de este tipo se presenta.

“En una democracia es normal que existan opiniones distintas, y nosotros respetamos el debate abierto. Ahora bien, buena parte de la oposición que hemos visto proviene de sectores que simplemente no quieren que nada cambie. Esta propuesta busca beneficiar a los guatemaltecos, pero también es cierto que toca intereses puntuales de algunas personas. Por eso es normal que existan sectores que no quieran perder poder”, concluyó.

Las propuestas