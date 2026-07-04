Hoy comienza la campaña que busca 5 mil firmas para una reforma constitucional en justicia

Guatemala

Hoy comienza la campaña que busca 5 mil firmas para una reforma constitucional en justicia

Poder Ciudadano pedirá firmas en simultáneo en 17 de los 22 departamentos para presentar en septiembre una iniciativa de cambios constitucionales ante el Congreso.

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Fachada del edificio de la Corte de Constitucionalidad ubicado en la 11va avenida y 9 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, Fotografa Prensa Libre: Byron Garca

Las firmas buscan renovación cambios en cerca de 10 artículos según Poder Ciudadano. Fotografía: Prensa Libre.

La propuesta cívica que busca impulsar una reforma constitucional comienza este sábado 4 de julio, con una campaña nacional para pedir firmas, con las que un grupo de ciudadanos espera consolidar una futura iniciativa de ley.

Algunos de los cambios que propone esta reforma está eliminar el proceso de comisiones de postulación, mecanismo con el que son seleccionadas las altas autoridades que no son electas mediante voto popular.

Entre ellas, los magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cortes de Apelaciones, Tribunal Supremo Electoral (TSE), contralor general de Cuentas, y fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

“La reforma constitucional al sector justicia debe entenderse como una reforma de arquitectura institucional y no como una simple actualización terminológica”, explicó Poder Ciudadano, agrupación que impulsa la campaña, en su página web.

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Poder Ciudadano recolectará firmas para una reforma constitucional a partir del próximo 4 de julio

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Fachada de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala

Ciudadanos impulsan reformas constitucionales en justicia y buscan que la consulta popular coincida con las elecciones del 2027

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Además de dar por concluida la renovación mediante las postuladoras, se busca que el cambio de magistrados no sea al mismo tiempo, sin oque sea gradual y escalonado entre las Cortes.

Buscan mejorar el sistema de selección de magistrados, excluyendo para esto a los diputados e incorporar un Consejo de la Judicatura y Magistrados, para mejorar la calidad del servicio del Poder Judicial en el país.

“La reforma también atiende la necesidad de fortalecer el régimen constitucional de la colegiación profesional. El sistema de justicia no depende únicamente de jueces y magistrados. Abogados y notarios, ejercen funciones que pueden comprometer derechos como el acceso a la justicia y bienes jurídicos relevantes, como la seguridad jurídica”, detallan en el borrador de la propuesta.

¿Cómo hacerlo?

El abogado Edgar Ortiz, experto en temas constitucionales, es uno de los fundadores de Poder Ciudadano, y quien hizo ver que el principal obstáculo ha sido comunicar que una reforma de este tipo es factible si se reúne la cantidad suficiente de firmas.

“El mayor reto ha sido el desconocimiento que existe sobre la Constitución y, en particular, sobre el proceso de reforma previsto en el artículo 277, inciso d). Por eso, una parte fundamental de nuestra labor es acercar la Constitución a todos los guatemaltecos, que la conozcamos, que entendamos cómo funciona y que sepamos que es posible conservar aquello que sí funciona y cambiar aquello que necesita mejorar”, explicó Ortiz.

La cantidad de apoyo que necesita una reforma constitucional es de cinco mil firmas, una cantidad muy por debajo del mínimo que requieren los partidos políticos para seguir vigentes y poder participar en las elecciones del próximo año.

Para recaudar esas firmas Poder Ciudadano tendrá eventos en simultáneo en 17 departamentos del país desde las 9 horas y cada uno de los voluntarios del movimiento estará identificado.

Los voluntarios estarán identificados para brindar confianza a quienes deseen firmar. Fotografía: Poder Ciudadano.

“Debe llevar su DPI y estar empadronados. Nuestros voluntarios revisarán la documentación correspondiente y le indicarán el proceso para firmar", recalcó.

"También es importante que las personas lean la propuesta y comprendan por qué este cambio es necesario para empezar a arreglar la justicia en Guatemala”, agregó Ortiz.

Por ser un movimiento a nivel nacional, cuentan con el apoyo de algunos ciudadanos que hablan q’eqchi’, ixil y k’iche’, para facilitar la comunicación con aquellos que hablen alguno de estos idiomas.

Desde que se anunció la propuesta de reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia, el movimiento documenta 148 sugerencias.

Pero también existen voces que lejos de ver la propuesta de reforma como una renovación, consideran que podría ser peligrosa, algo que según Ortiz, es normal cuando una idea de este tipo se presenta.

“En una democracia es normal que existan opiniones distintas, y nosotros respetamos el debate abierto. Ahora bien, buena parte de la oposición que hemos visto proviene de sectores que simplemente no quieren que nada cambie. Esta propuesta busca beneficiar a los guatemaltecos, pero también es cierto que toca intereses puntuales de algunas personas. Por eso es normal que existan sectores que no quieran perder poder”, concluyó.

Las propuestas

  • Eliminar comisiones de postulación: Explican que las postuladoras fueron pensadas como un filtro técnico, pero en la práctica señalan que se han convertido en espacios vulnerables a negociaciones políticas, gremiales y de grupos de interés.
  • Fortalecer la carrera judicial: Refieren que un juez no debería depender de favores políticos para ascender ni temer represalias por resolver conforme a derecho. Proponen una carrera judicial real, con evaluaciones objetivas, estabilidad, formación continua y procesos disciplinarios serios.
  • Sacar al Congreso de la elección de magistrados de Apelaciones: Proponen que los magistrados de Corte de Apelaciones lleguen al cargo por carrera judicial y mérito profesional, no por negociación política en el Congreso.
  • Plazos más largos y mejor diseñados para magistrados: Indican que los períodos cortos incentivan la dependencia política. Proponen plazos más largos, acompañados de controles reales, evaluación de desempeño y reglas claras de responsabilidad.
  • Renovar parcialmente las altas cortes: Proponen renovaciones parciales y escalonadas, para reducir la influencia de los grupos de turno y dar mayor estabilidad institucional.
  • Una reforma limitada al sistema de justicia: Destacan que no es un cambio total a la Constitución, sino limitada a aspectos judiciales que buscan revertir lo que llaman un debilitamiento judicial.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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