Poder Ciudadano recolectará firmas para una reforma constitucional a partir del próximo 4 de julio

En 15 días comienza la recepción de firmas para respaldar una iniciativa de ley en el Congreso, que busca impulsar cambios a la Constitución en materia de justicia.

La iniciativa es promovida por Poder Ciudadano, una asociación civil que nació tras las elecciones de segundo grado de este año, para encontrar una solución a los problemas que se identificaron en la renovación de autoridades.

Los fundadores de la asociación y que lideran el proceso de reformas constitucionales son Edgar Ortiz y Marjorie von Ahn, él abogado experto en temas constitucionales y ella empresaria y comunicadora.

Entre las propuestas de reformas constitucionales en materia de justicia buscan eliminar el proceso de comisiones de postulación, que a decir de organizaciones y grupos de vigilancia, ha mostrado deterioro con el pasar de los años.

También buscan que los diputados ya no intervengan en el nombramiento de los magistrados de Corte de Apelaciones, así como ampliar la cantidad y el periodo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Lo anterior para evitar una renovación total de la máxima Corte del país y hacer una división por cámaras, similar a como se encuentra actualmente la Corte Suprema de Justicia.

La forma de impulsar esta reforma es por medio de una iniciativa de ley que plantean presentar al Congreso en el mes de septiembre, pero para ello necesitan, al menos, la firma de 5 mil ciudadanos empadronados.

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Porque transformar la justicia también es una tarea ciudadana. 🇬🇹⚖️ #guatemala #502gt #justicia #gt #chapines pic.twitter.com/noidyAiwoO — Poder Ciudadano Gt (@PoderCiudadanGt) June 18, 2026

En caso que se reúna el apoyo social, y que los diputados tramiten y aprueben la ley, la decisión final queda a cargo de la población que deberá pronunciarse por medio de una consulta popular.

Poder Ciudadano considera que para evitar un gasto para el país, la eventual consulta coincida con las elecciones generales del 2027, para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) imprima una papeleta más para este sufragio.

Las firmas

El abogado Edgar Ortiz explicó en una entrevista que Poder Ciudadano buscará las 5 mil firmas y a la fecha ya cuentan con una buena cantidad de voluntarios con presencia en la mayor parte del país.

Estamos a 15 días para que Poder Ciudadano comience a buscar firmas para la reforma constitucional en materia de justicia. ¿Cuál es la logística o el evento previsto para ese 4 de julio?

El 4 de julio, miembros de Poder Ciudadano y voluntarios estaremos en parques de la mayoría de cabeceras departamentales y en otros municipios del país, recolectando firmas y explicando la propuesta al público. La idea es que, desde ese día, la ciudadanía pueda conocer la iniciativa, resolver sus dudas y apoyar formalmente la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia.

¿Tendrán presencia en los 22 departamentos del país?

De momento tenemos presencia en 17 de los 22 departamentos del país. Sin embargo, esperamos seguir creciendo con el paso de los días y ampliar nuestra cobertura territorial conforme más personas se sumen al esfuerzo.

¿Han recibido comentarios para modificar la iniciativa de reformas?

Sí, hemos recibido muchos comentarios. La mayoría han sido muy positivos, y también hemos recibido aportes que enriquecen el proceso. Esos comentarios han llegado tanto en las reuniones que hemos sostenido con actores clave como a través del formulario abierto que pusimos a disposición del público en nuestro sitio web. Antes de salir a campo haremos los ajustes que consideremos importantes para fortalecer la propuesta.

¿Cuántos voluntarios tienen hasta ahora?

Ya tenemos casi 200 voluntarios en el país, y el número sigue creciendo a través de nuestra página web, poderciudadano.gt. Las personas interesadas pueden anotarse allí para ser voluntarias y sumarse a este esfuerzo ciudadano.

¿Cómo puedo identificar a los voluntarios que van a pedir las firmas para evitar entregar mi apoyo a otro tipo de propuesta? ¿Tendrán algún uniforme los voluntarios?

Nuestros voluntarios estarán identificados con un gafete de Poder Ciudadano. Además, tendrán en sus manos los folders oficiales en los que se recogerán las firmas en cada territorio del país. Eso permitirá a la ciudadanía identificar claramente que se trata de la iniciativa de Poder Ciudadano.