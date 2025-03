¿Hubo un baby shower en Casa Presidencial? Secretario de la SAAS es cuestionado en el Congreso

El pasado 1 de marzo se organizó un baby shower en Casa Presidencial, en el cual, según registros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), participarían unas 130 personas. La entidad gastó Q1 mil 318.64 en ingredientes para prepararles el desayuno.

Durante la actividad se sirvieron fresas con chocolate, panacotas tricolor y pastelillos de vainilla y dulce de leche, según se reveló en una citación de los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) con el secretario de la SAAS, Iván Carpio, quien se presentó junto con varios asesores.

Al ser cuestionado, inicialmente se señaló que podría tratarse de un error en la información. Posteriormente, uno de los asesores afirmó que se trató de una cena familiar, hasta que finalmente se reconoció la realización de la actividad, aunque no se explicó si fue solicitada por el presidente Bernardo Arévalo.

La familia del señor presidente vive en Casa Presidencial, y de esa manera tiene todo el apoyo de acuerdo con lo que dicta la ley, que establece que la SAAS debe brindar respaldo en actividades oficiales y personales. “En ese sentido, se trató de una actividad personal, en este caso, una actividad familiar”, afirmó Carpio al ser abordado por la prensa tras la citación.

Sin embargo, indicó que Casa Presidencial no tiene capacidad para recibir a 130 personas en el área destinada a este tipo de eventos, por lo que consideró que el dato de asistentes contiene un error. “Ese es un error que está ahí. Es decir, en Casa Presidencial no caben 130 personas en el área que se utiliza para estas actividades. Como se lo indiqué al diputado José Chic, es un dato que íbamos a confirmar porque efectivamente no caben en ese espacio”, añadió.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, la SAAS debe garantizar la seguridad, integridad física y vida del presidente y vicepresidente de la República, así como de sus respectivas familias. Además, debe brindar apoyo logístico y administrativo en actividades oficiales y personales.

Alimentación

Durante la citación también se cuestionó el gasto en alimentación, ya que la partida anual supera los Q8 millones. El año pasado se presupuestaron Q8 millones 659 mil 896 para los alimentos de agentes, la academia y la cocina que atiende al presidente de la República.

Según información enviada por la SAAS a los diputados, se gastan Q5.3 millones en verduras, frutas y otros insumos; Q9 mil 211.90 en pan; Q1.9 millones en carnes; Q5 mil 552.10 en pastas; Q479 mil 732.20 en huevos; Q12 mil 558 en mariscos; Q336 mil 912.90 en quesos y Q114 mil 414.20 en bebidas.

En combustible el gasto asciende a Q3 millones 559 mil 554, incluyendo los viajes en aeronaves para el presidente de la República.

Carpio señaló que están en operación unos 200 vehículos, ya que cada año deben coordinar unas 500 actividades. Para ello, envían una comitiva que realiza un estudio de seguridad en el lugar que visitará el presidente.

¿Cuánto cuesta la comida del presidente de la República?

Desayuno: Q32.98 en promedio

Almuerzo: Q36.88

Cena: Q39.96

Seguridad

Carpio también fue cuestionado por no haber presentado denuncias contra personas que, durante el gobierno anterior, gozaban de seguridad por parte de la SAAS sin estar contempladas dentro del marco legal.

Los diputados manifestaron dudas sobre el hecho de que el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, cuente con este tipo de seguridad, además de tener personal asignado por la Policía Nacional Civil.

Según Carpio, se le brindó seguridad debido al cargo que ocupó como director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Afirmó que goza de este beneficio desde febrero de 2024, aunque el estudio de riesgo correspondiente se efectuó hasta junio.

No obstante, el actual director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, no cuenta con seguridad de la SAAS, ni tampoco ningún otro secretario.

Postura

Por su parte, el Ejecutivo informó que los gastos de la actividad fueron cubiertos por la esposa del presidente Bernardo Arévalo, Lucrecia Peinado.

“Como indicó el secretario a los medios después de la citación, se trató de un evento familiar en el que la SAAS únicamente proporcionó el apoyo logístico y de servicio habitual para las actividades que se llevan a cabo en Casa Presidencial. Los costos de esa actividad fueron cubiertos por la primera dama y no con fondos de la SAAS”, señalaron las autoridades.