IGM imprueba compra de cartillas de pasaportes

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se apresta para presentar una nueva licitación para comprar cartillas para pasaportes, y analiza la incorporación de la modalidad electrónica en el documento, luego de improbar la última licitación.



En febrero de este año, el IGM comenzó un proceso de licitación de tres millones de cartillas de pasaportes; hubo dos ofertas.



El pasado 24 de abril, por unanimidad, la Junta decidió adjudicar la compra a Editorial Sur, S. A., quien a través de la empresa francesa In Continu Et Services Sociedad por Acciones Simplificada (In Groupe), imprimiría los tres millones de cartillas de pasaportes por Q105.7 millones, la oferta más barata.



El subdirector del IGM, Eduardo Woltke, había improbado en una primera instancia, en ausencia del director, Danilo Rivera, la decisión de la Junta y cuestionaba a la empresa In Groupe, que en un evento anterior, en el que participó con otro socio, había presentado productos con problemas en la impresión del código de barras, argumento que también tomó en cuenta una segunda auditoría de la Contraloría al proceso, por solicitud del IGM.



La Junta de Licitación, a pesar de las dudas que manifestó Woltke, decidió ratificar su resolución y adjudicar la compra a Editorial Sur, S. A.



Sin embargo, el pasado 31 de mayo, el IGM decidió improbar lo actuado por la Junta de Licitación y entre las razones consideró una auditoría de la Contraloría General de Cuentas del 13 de mayo, en la que advierte que no se incluyó precios de referencia que permitieran establecer un precio competitivo para la compra; además, la Contraloría cuestionaba la idoneidad de los integrantes de la Junta.



Las dudas de la Contraloría ya habían sido respondidas por el IGM. En el caso de la falta de precios de referencia, indicó que “no corresponde utilizar un precio de referencia establecido por el Instituto Nacional de Estadística. En su lugar, el Instituto Guatemalteco de Migración ha estimado un precio de mercado que refleja condiciones de competencia, estableciendo así el límite superior aceptable para su adjudicación”.



Respecto a la idoneidad de la junta, el IGM defendió su integración y dijo: “Los candidatos son propuestos tomando en consideración su preparación académica, y su conocimiento o experiencia acorde al tipo de bien o servicio que se desea adquirir (…) la distribución de perfiles cubre con precisión los tres ámbitos establecidos por la misma —ley—: legal, financiero y técnico”.



Además, indicó que la Junta de Licitación a través del acta administrativa emitida el 26 de mayo, ratificando la adjudicación, “no expuso los fundamentos ni las razones claras que motivaron su decisión de ratificar lo resuelto (…) lo cual constituye un elemento esencial para revestir de legitimidad la decisión”.



En esa misma acta un considerando recuerda que en la improbación que hizo en su momento el subdirector de Migración, “se determinó que el fabricante del oferente Editorial Sur, Sociedad Anónima, es la entidad In Continu Et Services Sociedad por Acciones Simplificada (In Groupe), mismo que participó como fabricante dentro del evento de licitación pública número IGM-LIC-001-2022, con número de operación de Guatecompras 16216717, adjudicado a la entidad denominada Icards Solutions, Sociedad Anónima de Capital Variable y que presentó como producto final cartillas para pasaporte ordinario que carecían de código de barras, siendo un error del fabricante, ya que éste es un elemento esencial para la lectura y asignación de los procesos de producción de pasaportes”.



Estos argumentos fueron consignados en el acta del pasado 31 de mayo, en la que finalmente el director del IGM decidió dar por concluido el proceso y comenzar uno nuevo.



Nueva compra



El director del IGM, Danilo Rivera, acudió a una citación con diputados que integran la Comisión del Migrante, que preside el congresista Miguel Ovalle, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).



El IGM no tiene una fecha exacta de cuándo podría comenzar este proceso de actualización para el pasaporte guatemalteco. En tanto, se adquirirán nuevas cartillas para continuar con la emisión del pasaporte tradicional.



“Vamos a generar una próxima licitación para poder abastecer de libretas mecánicas y también vamos a introducir las libretas electrónicas. Es importante atender las demandas de la población”, explicó Rivera a los diputados.



Rivera indicó que próximamente esperan “generar la próxima licitación y entrar, posteriormente, al tema de las libretas electrónicas”, dijo.



Hay cartillas



Durante la citación, el diputado Ovalle cuestionó al IGM por la suspensión de un evento de licitación en el cual se buscaba obtener nuevas cartillas para la emisión de pasaportes.

Rivera expuso que finalmente decidieron no otorgar el contrato con la empresa.



“Generaba, a nuestro criterio, riesgo para establecer un contrato; veíamos situaciones que podrían perjudicar al Estado, es por eso que se imprueba”, explicó el director del IGM sobre un proceso de licitación rescindido hace algunas semanas.



El director añadió que por ahora no existe ningún riesgo de quedarse sin cartillas, como ha circulado en algunas redes sociales, explicando que cuentan con la cantidad suficiente para poder operar.



“No estamos en riesgo de quedarnos sin cartillas, contamos con un millón 118 mil cartillas disponibles, lo cual nos alcanza para un año. Vamos a levantar otro evento más mesurado”, indicó.