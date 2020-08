“Insto al Departamento de Estado a retirar visas”: congresista estadounidense pide acciones contra políticos señalados de corrupción en Guatemala

El congresista estadounidense Eliot Engel, quien preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió al Departamento de Estado tomar acciones contra las personas “que faciliten” actos de corrupción en Guatemala.

El mensaje, colocado por el político en la cuenta de Twitter de ese comité, sugiere congelar los bienes y el retiro de visas a “facilitadores de la corrupción y la impunidad” en el país.

Engel denuncia los “continuos ataques” contra la Corte de Constitucionalidad, así como contra las personas que trabajan por denunciar la corrupción en Guatemala.

No es la primera vez que el congresista se manifiesta por las situaciones políticas del país.

En julio del año pasado, Engel pidió al gobierno que resultara ganador en las elecciones presidenciales que restableciera la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

También en ese mes se pronunció sobre el acuerdo de tercer país seguro entre Guatemala y Estados Unidos, al que tildó de ser un pacto ilegal.

Chairman @RepEliotEngel: Continued attacks on Guatemalan Constitutional Court and private citizens fighting corruption are unacceptable. I urge @StateDept to pull visas and freeze assets of facilitators of corruption and impunity in #Guatemala.

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) August 11, 2020