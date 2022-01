Intereses electorales marcarán la agenda legislativa del 2022

No ha transcurrido ni una semana del 2022 pero no es apresurado hablar de las elecciones, sobre todo porque la lectura que tienen distintos jefes de bloque del Congreso, tanto del ala oficialista como de la oposición, es que el periodo preelectoral será clave para el trabajo legislativo.

Aún está pendiente de dictamen y eventuales cambios la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Leep), norma que va a regir las próximas elecciones y que podría permitir o vetar la candidatura de aquellos tachados como tránsfugas.

También el Organismo Legislativo tendrá que renovar al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), funcionario que en los últimos años ha accionado legalmente contra varias decisiones de Estado.

Por ello la oposición teme que oficialistas se inclinen por un actor pasivo que no interfiera legalmente en sus decisiones, lo que podría desde ya ser un obstáculo menos en la futura pero ya iniciada carrera electoral.

Otro de los nombramientos que tendrá que hacer en 2022 el Organismo Legislativo será nombrar a un nuevo Contralor General de Cuentas (CGC), instancia que extiende os finiquitos, documentos necesarios para todo aquel que desee perfilar como candidato.

Un Contralor alineado a los intereses oficialistas, según la oposición, podría frenar o entorpecer candidaturas, depurando a conveniencia y antes de tiempo las papeletas.

También está pendiente la rezagada elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que junto a la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), han servido como un filtró para autorizar o negar candidaturas.

La autoridad suprema del evento eleccionario será el Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano independiente que fue electo por la actual magistratura, gracias a los votos de los bloques que son catalogados como la alianza oficialista.

Propuestas para el 2022

Aunque la lista de tareas pendientes son muchas para este año, algunos Jefes de Bloque destacan la necesidad de priorizar temas relativos a la economía, la seguridad social y la salud.

Napoleón Rojas, jefe de bloque de la Unión del Cambio Nacional (UCN), afirma que buscarán la aprobación de la ley del adulto mayor, aunque estar en año preelectoral ya significa un reto para la aprobación de las iniciativas.

“Es un año preelectoral, es un año donde empieza cada bloque a buscar sus organizaciones políticas y ver la meta a las elecciones, yo espero en Dios que nos mantengamos unidos y podamos tener una agenda de Guatemala sin poner de antemano el tema partidario sino priorizar a Guatemala”, explicó.

Rojas también es claro que hace falta más legislación para combatir la pandemia, “es importante también seguir viendo el tema de covid, aprobamos la ley de salud a finales del año pasado pero creo que lo vamos a tener que volver a ver”.

Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), es claro al indicar que el año para aprobar leyes es este, debido a que las actividades políticas del 2023 van a mermar cualquier agenda de trabajo.

“El año 2022 representa para la actual legislatura un año de altos desafíos, no solo en materia legislativa ya que es un año preelectoral y en el electoral se avanza poco, debe de ser este año para asumir los grandes retos en materia de nueva legislación”, refirió.

El congresista buscará reformar la ley del servicio exterior, así como impulsar propuestas que han llegado desde el Organismo Judicial (OJ) y Organismo Ejecutivo (OE).

Conde afirma que han estado en pláticas con las futuras autoridades legislativas para afinar una agenda de país, “desde la elección de la Junta Directiva existe un acuerdo entre varios partidos que formamos una alianza, no es una alianza oficialista sino una alianza por Guatemala, donde encontramos con el Ejecutivo y el partido oficial importantes puntos de coincidencia”.

Para la diputada de oposición, Ligia Hernández, jefa de bloque Movimiento Semilla, esperarían que con la congresista Shirley Rivera al frente del Congreso se pueda avanzar en la ley contra el acoso callejero, de apoyo económico hacia las mujeres y todas aquellas normas que garanticen la seguridad de la mujer.

Pero considera que la línea que llevará Rivera será incluso más conservadora que la manejada por Allan Rodríguez, donde no habrá espacio para leyes en materia de Derechos Humanos y ve que sus maniobras podrían ir encaminadas a ataques preelectorales.

“De la alianza que logró la Junta Directiva dependerá la elección del nuevo Contralor General de Cuentas y el nuevo PDH, prevemos que se buscará elegir a personas del pacto mayoritario que no generen problemas políticos o legales a la fuerza mayoritaria del Congreso, al final de esto el propósito que nosotros vemos es que se busca un escenario cómodo para las candidaturas especificas del año 2023, que es el año electoral, donde se buscará que por temas de índole legal o contable se puedan afectar algunas candidaturas o postulaciones”, precisó.

Lea también: Shirley Rivera, el futuro del oficialismo en el Congreso

Esperan reunión con Junta Directiva

Bloques de oposición y de la alianza esperan ser convocados a la brevedad para trabajar en una propuesta de agenda para el próximo año, Estuardo Vargas, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), espera encontrar apoyo para institucionalizar los programas sociales en 2022.

“Definidamente los consensos se empiezan a dar, yo no he tenido ningún acercamiento con ninguno y espero que esta semana que viene ya nos convoquen para tener una agenda en común. Esperamos tener el apoyo de las demás bancadas, nosotros tenemos ya 37 diputados, estamos con todas las ganas, somos la bancada mayoritaria y debemos legislar por los más necesitados”, señaló.

Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq, destaca que la tarea legislativa es amplia, pero no tiene muchas esperanzas, “este es un año preelectoral, también donde el Congreso va a nominar funcionarios y me parece que hay todo un trabajo intenso que lastimosamente no veo con buenos ojos que esta nueva Junta Directiva los vaya a tocar, seguimos rezagando la elección de magistrados de la CSJ pero no hay intención, veo con muy poco aliento la posibilidad que esa agenda sea retomada”.

Junta Directiva 2022 – 2023