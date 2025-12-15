Israel Castillo Ortega asume la alcaldía de Masagua, tras el ataque mortal contra Nelson Marroquín

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgó posesión a Israel Castillo Ortega como alcalde de Masagua, Escuintla, en sustitución de Nelson Marroquín, quien murió tras ser víctima de un ataque armado durante un desfile navideño la noche del sábado 6 de diciembre en la aldea Obero.

Marroquín fue herido de bala mientras participaba en el evento público y fue trasladado gravemente al Hospital Nacional de Escuintla, donde falleció al ingresar a emergencias.

El TSE atendió un requerimiento del Concejo de Masagua para designar al concejal primero como jefe edil, conforme a la normativa vigente cuando se produce el fallecimiento de un alcalde en funciones.

Gabriel Aguilera, presidente del TSE, explicó este lunes 15 de diciembre que el cambio se produjo conforme a lo establecido por la ley, luego de un requerimiento oficial del concejo de Masagua.

“La ley es clara y nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, bajo nuestro mandato también debemos priorizar la continuidad de las funciones de la municipalidad. Entonces, bajo ese supuesto, el concejo envió el expediente al Tribunal Supremo Electoral la semana pasada, y esa misma semana se le entregaron las credenciales al nuevo alcalde, que, pues, le correspondía al concejal primero conforme a la ley”, declaró Aguilera.

Castillo Ortega asumió formalmente el cargo tras recibir las credenciales correspondientes.

