Jefes de bloque acuerdan propuestas de agenda para las últimas plenarias de agosto

La instancia de jefes de bloque del Congreso acordó las propuestas de agenda para las últimas sesiones de agosto. Son órdenes del día que han sido repetitivas durante el mes por la falta de acuerdos que impiden completar los puntos previstos en cada sesión.

Para este martes, el llamado a los diputados es a las 14 horas. Se trata de una agenda amplia para el trámite y eventual aprobación de nuevas leyes, según los acuerdos alcanzados por los jefes de bloque.

Para tramitarse en primera lectura aparecen 10 iniciativas de ley. Entre ellas, la 6416, que busca modificar la Ley Temporal de Desarrollo Integral, con el fin de ampliar el beneficio económico a los militares en situación de retiro.

También figura, para su primera lectura, la 6344, que propone crear el Sistema de Alerta Ángel Domingo, destinado a agilizar las acciones del Estado para prevenir que menores de edad sean obligados a cometer delitos por pandillas juveniles.

En primera lectura:

a) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Mediación

b) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número 51-2022 del Congreso de la República, Ley Temporal de Desarrollo Integral

c) Dictamen y proyecto de decreto que dispone derogar la Ley sobre el Impuesto a Herencias, Legados y Donaciones

d) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley contra la Violencia Sexual Digital

e) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley Temporal para la Agilización de la Inscripción de la Posesión de Bienes Inmuebles a favor del Estado para el Funcionamiento de Centros Educativos Públicos del Ministerio de Educación

f) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley del Día de la Dignificación de las Mujeres Indígenas

g) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley que Regula el Retiro del Cableado Aéreo en Desuso o Mal Estado en Zonas Urbanas

h) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Raras, de Difícil Diagnóstico y/o Base Genética

i) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número 65-90 del Congreso de la República, Ley de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala

j) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley del Sistema de Alerta Ángel Domingo

En segunda lectura:

Para este bloque, los diputados esperan tramitar en segundo debate 11 iniciativas de ley, entre ellas la iniciativa 6438, propuesta impulsada por diputados de Vamos, que busca agilizar las compras en las municipalidades.

a) Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto

b) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía Móvil

c) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Prevención de la Violencia en el Sistema Educativo Público

d) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil

e) Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número 1441 del Congreso de la República, Código de Trabajo (Ley Silla)

f) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Lactancia Materna

g) Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Código de Trabajo, Decreto Número 1441 (inembargabilidad del salario mínimo)

h) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley que Declara el Día Nacional del Terapeuta Respiratorio

i) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley para la Implementación del Sistema de Control de Inventarios para Adquisiciones en el Sector Salud de Guatemala

j) Proyecto de decreto que dispone aprobar disposiciones para el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable a las municipalidades

k) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley para el Fortalecimiento de la Actividad Agropecuaria Campesina

En tercera lectura:

En este bloque, los diputados acordaron incluir seis iniciativas de ley, entre ellas la 5504, Ley de Alimentación Saludable, que busca regular un etiquetado especial para ciertos productos.

a) Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número 51-2010 del Congreso de la República, Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (Pinpep)

b) Proyecto de decreto que dispone aprobar el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, Número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra el 16 de junio de 2011

c) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Prevención de Delincuencia Motorizada

d) Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número 16-2010 del Congreso de la República, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica

e) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Promoción de Alimentación Saludable

f) Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Derechos Arancelarios a las Importaciones de Bienes, Suministros, Donaciones e Insumos que realice la entidad Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG, en el marco de sus respectivos estatutos y sus proyectos de asistencia social a favor de personas en pobreza y extrema pobreza

También se incluyó para su articulado final las reformas a la Ley de Competencia y a la Ley General de Cooperativas. Además, está pendiente la elección del primer secretario de la Junta Directiva y la designación de un nuevo diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para integrar la Comisión de Derechos Humanos.

La propuesta de agenda para el jueves contempla continuar con las interpelaciones pendientes, incluyendo el juicio político al ministro de Salud, Joaquín Barnoya.