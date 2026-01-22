John M. Barrett asume como encargado de negocios de la embajada de EE. UU. en Guatemala

John M. Barrett asumió como encargado de negocios de la embajada de EE. UU. en Guatemala. Cuenta con una trayectoria en el servicio exterior que incluye misiones en China, Afganistán y una asignación previa en el país, informó este jueves 22 de enero la sede diplomática mediante un comunicado.

Según la publicación, bajo el liderazgo de Barrett se impulsarán las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump, con el objetivo de consolidar la cooperación entre EE. UU. y Guatemala.

“Bienvenido a Guatemala, John M. Barrett, encargado de negocios de nuestra embajada. Con más de veinte años en el Servicio Exterior, bajo su liderazgo avanzaremos en las prioridades del gobierno del presidente Trump, consolidando la cooperación entre los Estados Unidos y Guatemala para que nuestros países sean más seguros, más fuertes y más prósperos”, escribió la sede diplomática en su cuenta oficial de X.

El comunicado señala que Barrett, miembro de carrera del Servicio Exterior Senior, se desempeñó como ministro consejero en la embajada de EE. UU. en Panamá desde mayo del 2023. Antes fue consejero para Asuntos Económicos en la embajada de ese país en Perú y, previamente, cónsul general en el consulado en Recife, Brasil, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de ese país.

También se detalla que, del 2015 al 2017, Barrett trabajó en Washington D. C. como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre EE. UU. y Filipinas.

Del 2012 al 2015 fue consejero económico en la embajada de EE. UU. en El Salvador. Su trayectoria incluye misiones en China, Afganistán y Guatemala.

Antes de incorporarse al Departamento de Estado, ocupó cargos en planificación estratégica y comercial en PepsiCo, The Walt Disney Company y L.E.K. Consulting. Obtuvo su licenciatura en Middlebury College y una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania. Habla español y portugués.

La llegada de Barrett ocurre pocos días después de que el embajador Tobin John Bradley concluyera su misión diplomática en el país, luego de casi dos años de gestión enfocados en seguridad, migración, cooperación económica e institucionalidad democrática.

El pasado 7 de enero, el presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, se refirió al embajador Tobin Bradley.

El mandatario indicó que, en una conversación reciente, el diplomático le confirmó personalmente que tiene órdenes de traslado, como parte de la decisión del Gobierno de EE. UU. de relevar a los embajadores nombrados por el presidente Joe Biden, para dar paso a un nuevo proceso de nominación.

Según Arévalo, esa decisión no afectará las relaciones diplomáticas ni la naturaleza de los proyectos conjuntos.

