Joviel Acevedo reconoce respaldo a Jimmy Morales y advierte a Giammattei qué harán para que “caminen” las cosas

El sindicalista Joviel Acevedo durante su discurso. (Foto Prensa Libre: Gobierno de Guatemala)

En el primer año de gobierno el presidente Jimmy Morales temía que su administración terminara durante los primero meses, pero el líder sindicalista Joviel Acevedo reveló que prometieron apoyo al gobernante para que se mantuviera en el poder.

“Nuestra democracia tiene pesos y contrapesos y el sindicato de maestros es uno de ellos”, dijo Acevedo mientras explicaba cómo durante una reunión con el Presidente le aseguró que lograría terminar su mandato. “Nosotros le dijimos va a estar ahí, porque ahí vamos a estar nosotros. Vamos a trabajar juntos”, dijo Joviel Acevedo a Jimmy Morales en el discurso del tercer Congreso Nacional para tratar el tema de la reforma educativa.

Ahora los maestros están preocupados por la transición y buscan continuar con el plan de reforma negociado. “Sino caminan las cosas en el nuevo ministerio, a la par de él vamos a tener que trabajar con el presidente, aunque yo tengo fe que no va a suceder eso, porque tenemos capacidad de convocatoria”, dijo Joviel advirtiendo que tendrá que firmar la reforma educativa.

“Esperamos que las puertas del nuevo gobierno sean abiertas como las puertas de esta administración”, dijo.

El presidente Jimmy Morales también agradeció el apoyo de los maestros y también habló con su gestión. “Gracias a Dios no hay reelección, no hay mal que dure mil años, ni hombre que lo aguante. En Guatemala no hay presidencia que dure más de 4 años, ni presidente que lo aguante”, sentenció.

Las autoridades anunciaron además que habrá aumento salarial, aunque no precisaron detalles y que en los próximos días más de 30 mil maestros tendrán nuevos nombramientos por los traslados de renglón 021 al renglón 011.