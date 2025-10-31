Junta Directiva de Congreso pide a la CC rechazar el amparo solicitado por diputados de oposición

La Junta Directiva del Congreso respondió a un informe requerido por la Corte de Constitucionalidad (CC), y pidió que se rechace un amparo de la oposición que busca reanudar la sesión plenaria del martes 28 de octubre.

Esa sesión fue suspendida porque no se contaba con quorum en la Junta Directiva, lo que impidió seguir con la sesión en la que la oposición había ganado una moción para elegir al primer secretario del Congreso.

Fuentes legislativas aseguran que luego de esa elección se estaría presentando una nueva moción para definir la nueva Junta Directiva del 2026-2027, que será clave en las negociaciones para las elecciones de segundo grado.

El próximo año se deberán de renovar el Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas, lo que da mayor valor a la futura elección de autoridades parlamentarias.

El amparo señala que el Quinto Secretario del Congreso, José Pablo Mendoza Franco, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), estaba en el Congreso, lo que significa una desintegración intencional de la Directiva para no seguir con la sesión.

En respuesta, Juan Carlos Rivera, tercer secretario, dijo que el diputado Mendoza abandonó el hemiciclo a las 14:53 horas y señala como falso el argumento de los diputados de la oposición.

El integrante de la actual Junta Directiva explicó que el presidente del Congreso, Nery Ramos, dio el tiempo necesario para que se integrara y continuara la sesión, pero ante la ausencia de más miembros de la Directiva se tuvo que suspender la plenaria.

Rivera destaca en el comunicado enviado a la CC que estarán dando cumplimiento a cualquier orden judicial que pueda ocasionar el amparo, pero esperaría que no se acepte el amparo por considerar que no hay argumentos en el reclamo de la oposición.