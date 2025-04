Karin Herrera dice que no desobedeció orden del presidente y que hizo otra solicitud para reducir sus gastos

La vicepresidenta de Guatemala asegura que presentó una nueva solicitud para la reducción de sus gastos de representación y afirma que no ha desobedecido la instrucción del presidente.

Herrera informó este lunes 7 de abril que envió dicha solicitud, luego de que la semana pasada se diera a conocer que percibe un salario superior al del mandatario, pese a que este anunció una reducción del 25% en los sueldos de ambos.

La funcionaria insistió en que la situación no constituye una desobediencia hacia el presidente.

Respecto de sus declaraciones anteriores, en las que señaló que no debía dar explicaciones a la población sobre su salario, Herrera expresó: “Yo me disculpo porque en su momento no di el seguimiento correspondiente”.

El pasado 4 de abril, durante una entrevista con La Red, la vicepresidenta se refirió al tema de su salario y a la instrucción emitida por el presidente en relación con la reducción de gastos.

La entrevista se dio luego de la publicación de Prensa Libre titulada: Vicepresidenta Karin Herrera no se redujo el sueldo, gana más que el presidente Arévalo y sería la funcionaria mejor pagada de Guatemala.

Herrera indicó que, en 2024, el presidente le comunicó que debía aplicar una reducción a su salario del 25%, y que posteriormente le envió una carta, además de un correo electrónico con el modelo que debía presentar. Afirmó que aún conserva ese documento.

“Ya tengo la advertencia de los abogados de que esto puede traer consecuencias legales a futuro, no en este momento, ¿verdad?, sino con futuros mandatarios”, señaló.