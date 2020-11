La CSJ conocerá impugnaciones contra el TSE por suspender asambleas políticas

Por ahora son dos los partidos políticos que han impugnado el acuerdo del TSE por la suspensión de asambleas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los partidos políticos no creen en los argumentos del TSE. Consideran que podrían existir otro tipo de intereses, más que la prevención sanitaria, para impedir la celebración de las asambleas políticas.

De momento únicamente los partidos políticos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Todos habían programado estas actividades, se trata del partido de oposición y de un antiguo aliado del oficialismo.

Agrupaciones que presentaron de manera individual una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con lo que esperan que se deje sin efecto el acuerdo electoral, que ambas agrupaciones tachan de ilegal.

La primera impugnación ingresó al Organismo Judicial (OJ) la noche de este miércoles 4 de noviembre y fue presentada por Emerson García, fiscal del partido político TODOS.

“Esto a todas luces como podemos observar es ilegal ya que en primer lugar es una extralimitación de funciones, no le corresponde a los magistrados del TSE decretar medidas sanitarias, ya el Ministerio de Salud a través de un acuerdo ministerial y el Organismo Ejecutivo a través de un acuerdo gubernativo han dictado las medidas sanitarias”, refirió el representante del partido.

El segundo recurso fue presentado por Óscar Argueta, diputado y Secretario General de la UNE, incluso ellos solicitaron que se incorpore como terceros interesados al Ministerio Público (MP), concretamente a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, por advertir una violación a la Carta Magda en dicho acuerdo.

Hasta ahora la CSJ no se ha pronunciado al respecto, pero toda vez el documento sea elevado a la Cámara de Amparos y Antejuicios la instancia tendrá que definir si se admite a trámite, de ser así solicitarían informes a la instancia impugnada para conocer antecedes previo a que el tema se agende en alguna sesión de Pleno de la CSJ, que regularmente se celebran cada miércoles.

Afecta a partidos

El acuerdo del TSE rápidamente hizo eco en congresistas quienes manifestaron que la medida, sin lugar a dudas, traerá algunas repercusiones para las organizaciones partidarias.

“Creo que a todos los partidos afecta está decisión, pero sobre todo a los partidos qué están iniciando, que están en formación o procesos de adhesión; lógicamente afecta pero no hay que olvidar que están argumentando el tema de la pandemia”, manifestó Óscar Chinchilla, diputado de Compromiso Renovación y Orden (Creo).

El partido Visión con Valores (Viva) tampoco está de acuerdo con el TSE, incluso señalan que se tuvo el tiempo suficiente para preparar los protocolos sanitarias que ahora afirman son necesarios.

“Creo que el TSE ha fallado ya que todas las instituciones ya tienen sus protocolos y hay que partir de eso, por ejemplo las iglesias antes de abrir ya tenían sus protocolos , incluso para las ferias ya hay, aquí lo lamentable es que el TSE aún no lo tenga ¿Cuánto nos lleva hacer un protocolo? Esto no debiera de llevar más de una semana”, indicó Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso y Secretario General de Viva.

Pero Sonia Gutiérrez, jefa de bancada y Secretaria General de Winaq, fue más directa al manifestar que una decisión así de abrupta se presta a malas interpretaciones, como las que ya han dicho los bloques UNE y Todos, que señalaron una componenda entre el TSE y el Ejecutivo.

“Veníamos coordinando el trabajo de cómo íbamos a hacer las asambleas pero sale la publicación de un acuerdo ¿De dónde se lo sacaron? No entendemos cuales son las intenciones de todo esto, a nosotros nos preocupa porque es decir que cualquier gente va a llegar con ellos, les dicen cualquier cosa y sin que los partidos políticos seamos participes de una decisión, da mucho en que pensar”, precisó.

“Una mala decisión”

Aunque la mayoría de magistrados titulares del TSE tienen una amplia carrera en el sector justicia la emisión de su último acuerdo ha sido cuestionada, incluso para Roberto Alejos, Constituyente, esa decisión no fue acertada.

“Yo creo que el TSE lo que debió haber hecho, a manera de consejo, es sacar las medidas de protocolo pero no suspender las asambleas, pienso que podemos llamarlo como una mala decisión, pudo ser muy bien intencionada en el tema de la salud pero en política la forma es el fondo y van a ser muy criticados”, comentó.

Alejos también añadió que esta decisión va a afectar de distinta forma a los partidos políticos, y por consecuencia, habrá una diversidad de opiniones.

“Cada quien lo interpreta a su manera. Si estamos hablando de un partido en formación lo que dicen es que no quieren que surjan partidos nuevos; si estamos hablando de un partido en lo normal, lo que dicen es que nos atrasan y hacen gastar; pero en un partido con conflictos internos el TSE será acusado de estar del lado de una de las partes, evitando que se lleven a cabo las asambleas”, fundamentó.

Una semana

Considerando que la pandemia del Covid – 19 tocó las puertas de Guatemala desde el pasado 13 de marzo, es decir, hace casi ocho meses, Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC) estima que los protocolos que se están requiriendo deben de estar listos en una semana.

“A mí me parece incluso un tanto tarde, el TSE lo podría estar haciendo por un interés político de fondo, espero que no, pero todos esos protocolos ya debieran de estar formados, construidos. Ya llevamos varios meses de pandemia y no puede ser que planificaran algo al respecto”, señaló.

Por su parte Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala, también ve de manera sospechosa los tiempos en que el TSE emitió sus nuevas disposiciones.

“Lo veo como una especie de “extorsión” para poder aprobar el presupuesto en la coyuntura, según la ley de orden público el único que tiene la facultad para suspender ciertas actividades durante un periodo de emergencia es el Ejecutivo”, enfatizó.

La UNE tenía programadas algunas de sus asambleas para este fin de semana, mientras que Todos mantenía para el 22 de noviembre su asamblea nacional, según la agenda de trabajo de ambos partidos.