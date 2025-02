La renovación del CSU avanza con las elecciones en la Usac

El Consejo Superior Universitario (CSU) autorizó la elección de siete de 38 representaciones cuyos mandatos están vencidos. Con el aval, se habilita a las unidades académicas o cuerpos electorales para que convoquen a elecciones de los decanos de las facultades de Humanidades e Ingeniería y otros cinco cargos.

La autorización para las elecciones ocurre frente a una serie de recursos legales para renovar las representaciones, que tienen un mandato de dos años.

El CSU es la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos (Usac), y se integra con 10 representantes de cuatro cuerpos: estudiantes, egresados profesionales, docentes y decanos. Lo preside el rector.

“Da la impresión de que se habilita la elección en las unidades académicas donde —Mazariegos y allegados que tienen mayoría en el consejo— consideran que no tienen oposición, aunque no es del todo real que no vayan a tener competencia”, señaló Ástrid Lemus, exdecana de la Facultad de Derecho.

Humanidades, que tiene vía libre para celebrar elecciones, es una facultad que se considera afín a Wálter Mazariegos, que ocupó la decanatura durante varios períodos. Desde que Mazariegos asumió la rectoría de la Usac, en junio del 2022, Santos Dávila Aguilar ha ejercido la función de decano de Humanidades.

Ingeniería también tiene un decano interino, José Francisco Gómez Rivera.

Además de las elecciones de decanos en esas dos facultades, en Ciencias Médicas se ha habilitado para convocar a la elección de su representante estudiantil y los de los docentes en las facultades de Veterinaria y Arquitectura.

Los colegios de abogados y de veterinarios también están llamados a elegir a los profesionales egresados para participar en el CSU.

Justificaciones

Las elecciones de los representantes ante el CSU se han postergado con el argumento de pérdida de información y daños a los expedientes digitales necesarios para tener al día los padrones electorales.

La administración de Mazariegos atribuye la situación a la toma de las instalaciones universitarias que se desarrollaron en rechazo de su elección como rector de la Usac.

El cargo se le adjudicó a Mazariegos mediante una elección que se acusó como fraudulenta, ya que en la votación solo se permitió la participación de los electores afines.

A principios de enero, el CSU conoció un informe del Departamento de Procesamiento de Datos que concluyó que, “tecnológicamente, existe la posibilidad de que los sistemas presenten inconsistencias (…), lo que incide en la pérdida de información, registros digitales desactualizados y duplicidad de registros académicos, entre otros”.

Con esa información, el Consejo autorizó las elecciones, y ahora a cada unidad o cuerpo elector le corresponde preparar la convocatoria.

También se podrá convocar para el relevo en los centros universitarios de El Progreso, San Marcos, Zacapa y Jalapa, que no forman parte del CSU.

Próxima elección

Lemus ha interpuesto varios amparos para que se garantice la renovación de las representaciones en el CSU. Uno de esos recursos obliga a realizar las elecciones, pero la administración de Mazariegos presentó una apelación en la CC que lleva más de cuatro meses sin resolverse.

La renovación de los cargos en el CSU adquiere un matiz político, si se tiene en cuenta que es uno de los cinco electores que designa un magistrado titular y suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad, que debe renovarse en abril del 2026.

“Es posible que la autorización de las elecciones responda a las presiones de los amparos, pero el Consejo se tiene que renovar, para que adquiera legitimidad, sobre todo frente a la elección de los magistrados para la CC”, consideró el analista Javier Monterroso.

Repetir

La elección de los magistrados titular y suplente para la CC designados por el CSU para el período 2021-2026 estuvo marcada por varios recursos legales que derivaron en la anulación de la elección de Gloria Porras Escobar.

La CC otorgó un amparo promovido por la Fundación contra el Terrorismo, que señaló la inexperiencia de Porras como docente universitaria y ordenó repetir la elección del magistrado titular. Héctor Hugo Pérez Aguilera fue el ganador, y se escucha que tiene intenciones de volver a ser electo por el CSU.

También se menciona que la magistrada de la CC Leyla Lemus quiere repetir período y el CSU podría ser la avenida que podría tomar para lograr el propósito.

Al consultar en la unidad de comunicación de la CC sobre las posibles aspiraciones por parte del magistrado Pérez Aguilera, indicó que no es cierto y que no se encuentra en esa línea. En el caso de Lemus, no hubo comentarios al respecto.

Proceso

La semana pasada, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala denunciaron que los procesos electorales en los que se elegirá a los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y Humanidades carecen de transparencia. Calificaron de “una farsa” lo que hacen las actuales autoridades.

En la Facultad de Derecho, la elección de decano para el período 1 de julio del 2025 al 30 de junio del 2029. Se designarán, además, el Cuerpo Electoral Estudiantil y de Profesionales no catedráticos.