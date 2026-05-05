Legislativo distingue a Lester Martínez y Joshua Kevin Antón con la Orden del Soberano Congreso

El Congreso de la República otorgó este martes 5 de mayo la Orden del Soberano Congreso Nacional a los boxeadores Lester Martínez y Joshua Kevin Antón, en reconocimiento a su trayectoria y participación en el ámbito deportivo nacional e internacional.

Además, el pleno legislativo aprobó el 28 de abril pasado la asignación de recursos económicos como reconocimiento a los resultados alcanzados por ambos atletas en escenarios internacionales. La medida contempla un aporte de Q500 mil para Martínez y Q200 mil para Antón, con el objetivo de respaldar su desempeño y proyección en el boxeo profesional.

Durante la sesión, los diputados destacaron que los logros de los pugilistas contribuyen a posicionar a Guatemala en competencias de alto nivel y fortalecen la imagen del país en el ámbito deportivo.

El respaldo aprobado también pretende sentar un precedente en el reconocimiento a deportistas que obtienen títulos internacionales, especialmente en disciplinas que no cuentan con apoyo constante.

Triunfos en el extranjero

Lester Martínez alcanzó uno de los hitos más importantes en la historia del boxeo guatemalteco el 21 de marzo del 2026, cuando venció por decisión unánime —119-109 en las tarjetas— al estadounidense Immanuwel Aleem, en San Bernardino, California. Con ese resultado, se coronó campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Con la victoria, el pugilista originario de Petén elevó su récord invicto a 20 triunfos, sin derrotas y un empate, y se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo de Guatemala. El título interino en la categoría de 168 libras lo coloca entre los principales contendientes de su división y le abre la posibilidad de disputar el campeonato absoluto.

En la misma velada, Joshua Kevin Antón también obtuvo un resultado relevante al derrotar por nocaut técnico a Kudratillo Abdukakhorov. El combate se llevó a cabo en el National Orange Show Event Center, también en San Bernardino, donde Antón conquistó el título superwelter continental del CMB en la penúltima pelea de la cartelera.

Antón, de 27 años, nació en Granada Hills, California, pero tiene raíces guatemaltecas y representó al país en esa jornada. Llegó al combate con un récord de 12 victorias, 11 de ellas por nocaut, sin derrotas ni empates, lo que lo posiciona como una de las promesas del boxeo profesional en Estados Unidos.

Tras su triunfo, el boxeador continúa en ascenso en la categoría superwelter, en la que figura en el puesto 22 del ranquin mundial.