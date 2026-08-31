Ley de teletrabajo podría aprobarse este martes en el Congreso

Los diputados acordaron conocer en tercera lectura y redacción final la iniciativa que busca crear la ley del teletrabajo, propuesta que pretende fomentar el trabajo remoto o a distancia.

La propuesta está contenida en la iniciativa 6556, que fue presentada el 4 de junio del 2025 por los diputados José Pablo Mendoza y Cristian Álvarez, ambos del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Desde ese momento, la propuesta comenzó su camino por el Congreso, que está próximo a culminar con una posible aprobación final, según lo acordado por los diputados que integran la instancia de jefes de bloques.

La iniciativa 6556 está programada para su tercer debate y aprobación por artículos en la sesión plenaria de este martes 1 de septiembre, según la propuesta de agenda aprobada.

La propuesta llegó a la Comisión de Trabajo del Congreso, que, tras evaluarla, sugirió algunos cambios y emitió el dictamen favorable con modificaciones el pasado 28 de abril, recordando que esta modalidad de trabajo se usó durante la pandemia del covid-19, en el 2020.

El primer debate de la iniciativa de ley del teletrabajo fue el 18 de agosto, y su segunda lectura el 25 del mismo mes. Queda únicamente el tercer debate, que requiere el voto favorable de al menos 81 diputados para avanzar a su redacción final.

La propuesta para regular el teletrabajo contiene modalidades de trabajo, obligaciones, derechos y menciona temas relacionados a jornada, contratos y otros. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Tras esa tercera lectura corresponde la aprobación por artículos. Cada uno de los 14 artículos que contiene el dictamen, junto con posibles enmiendas o artículos nuevos, necesita esa misma cantidad de votos para ser aprobado.

En caso de que el Congreso apruebe la ley del teletrabajo, y esta sea sancionada por el presidente de la República, entrará en vigor 90 días después de ser publicada en el Diario de Centro América.

¿Qué dice la iniciativa?

El objetivo de la iniciativa es regular, fomentar y promover el teletrabajo en Guatemala mediante un marco legal para las obligaciones y los derechos de trabajadores y empleadores.

La iniciativa busca fomentar un entorno laboral que se adapte a las nuevas tecnologías y permita impulsar el trabajo remoto en condiciones de común acuerdo.

La propuesta establece que las empresas que decidan implementar este mecanismo deben mantener la igualdad entre trabajadores en modalidad presencial y remota. Además, establece pautas para resguardar información o determinados accesos.

Esta modalidad debe incluirse en los nuevos contratos o, si ya existe una relación laboral, en un anexo, si empleados y empleadores están de acuerdo con el teletrabajo, ya sea de manera regular, continua o periódica.

El dictamen establece siete grupos de trabajadores vulnerables que deberían tener prioridad en caso de que la Ley del Teletrabajo se implemente en el sector privado:

Mujeres embarazadas, en estado de gravidez, en prioridad de maternidad o lactancia Personas con discapacidad Personas responsables del cuidado de una persona con discapacidad severa, que cuenten con certificación biopsicosocial que respalde la necesidad del cuidado Personas declaradas judicialmente en estado de interdicción Personas con enfermedades raras, crónicas o terminales, debidamente diagnosticadas por autoridad médica competente Personas adultas mayores Personas con enfermedades infectocontagiosas que, según certificado médico, puedan poner en riesgo la salud de otros trabajadores en un entorno presencial

La modalidad del teletrabajo también protege a los trabajadores para evitar que los empleadores abusen del trabajo a distancia y justifiquen con esta modalidad un aumento de la jornada laboral.

“EI trabajador tiene derecho a no atender ni responder comunicaciones, órdenes o requerimientos fuera de su jornada laboral, garantizando el respeto efectivo de sus periodos de descanso, licencias y vacaciones”, explica el artículo 7, que regula el derecho a la desconexión digital.

La sesión de Jefes de Bloque avanzó sin mayor discusión. Fotografía: Congreso.

El mismo artículo añade: “Este derecho solo podrá limitarse en situaciones excepcionales conocidas previamente por el trabajador, debidamente justificadas por necesidades operativas urgentes, sin que ello implique la disponibilidad permanente del trabajador ni la extensión encubierta de la jornada laboral”.

Algunas fuentes explican que algunos diputados buscarán promover enmiendas a la iniciativa para su redacción final, pero este paquete de propuestas todavía no habría sido socializado con todos los bloques, ni contaría con el respaldo necesario para alterar la iniciativa original.

Las agendas

Para la sesión de este martes, la Instancia de Jefes de Bloque también propone al pleno de diputados conocer en segunda lectura la iniciativa 6708, que impulsa reformas al Código Procesal Penal.

Esta iniciativa fue presentada a inicios del año por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y busca que se implemente la doctrina en materia penal, para que se tomen como regla los criterios de la Cámara Penal en fase de casación.

Para que exista doctrina legal en materia penal, la Cámara, constituida en Tribunal de Casación, deberá emitir cinco fallos consecutivos, sin ninguna interrupción, sobre determinados criterios, para que los jueces penales de menor jerarquía estén obligados a respetarlos.

Para el jueves, la sesión del pleno de diputados se resume en continuar con la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, y se añade la interpelación a la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, por solicitud del diputado Maynor Mejía Popol.

Cuestiona Guatecompras

Durante la sesión de la Instancia de Jefes de Bloque, el diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), cuestionó los cambios al sistema Guatecompras, que ahora complican el trabajo de fiscalización.

“Muchos de nosotros hacemos fiscalización y documentamos cómo se usan los recursos, es importante discutir y hacer un llamado al ministro de Finanzas que, si no es para mejorar Guatecompras, al menos no se restringa la información y se siga como estaba”, dijo el diputado.

Chic ha sido uno de los congresistas que ha cuestionado el papel del rector Walter Mazariegos al frente de la Usac, pero, con los cambios que ha hecho el Ejecutivo en esta plataforma, ahora hay información relacionada con la Usac que no es posible fiscalizar.

“Hasta el favor le hace el ministerio de Finanzas a la USAC porque ahora se restringen los campos de búsqueda de la USAC, por tan solo poner un ejemplo”, indicó.

Aunque Chic buscó generar debate entre los diputados, ninguno de los otros jefes de bloque secundó su punto.