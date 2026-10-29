Magistrados del OJ aprueban bono que ellos mismos recibirán y costará unos Q24 millones

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un pago extraordinario de Q2 mil para la totalidad de sus colaboradores, funcionarios y magistrados, el cual venían discutiendo desde hacía una semana.

La medida fue impulsada por el magistrado Gustavo Morales Duarte bajo el argumento de la coyuntura económica y "el aumento de los precios de los productos de la canasta básica e insumos necesarios para el sostenimiento del hogar" de los trabajadores de la institución.

Para concretar la entrega, las autoridades ordenaron la emisión de los dictámenes técnicos y financieros correspondientes a la Gerencia Financiera, Recursos Humanos, Asesoría Jurídica e Inspección General, determinando que el beneficio se haría efectivo de forma inmediata durante el mes de octubre.

En el punto resolutivo del acta se dejó establecido que la ayuda económica aplica sin excepción para todo el personal del OJ, y abarca de forma directa a los propios magistrados que autorizaron la disposición.

Millonario desembolso

El impacto financiero total de esta medida podría oscilar entre los Q24 y los Q27.9 millones de quetzales, estimando que, según registros previos, hay una plantilla de unos 12 mil empleados, lo que equivaldría a un gasto base de Q24 millones.

Datos más recientes emitidos por la propia institución para el pago de otras prestaciones contabilizan 13 mil 955 colaboradores en todo el país, lo que elevaría la erogación proyectada a casi Q28 millones.

Esta nueva asignación se suma a una entrega recurrente de beneficios económicos que recibe el personal del sector justicia a lo largo del año.

El antecedente más reciente durante el primer semestre del año, fue cuando el Organismo Judicial aprobó un desembolsó de Q48.8 millones para hacer efectivo el "Bono del Pescado" previo a Semana Santa. En esa ocasión se hizo entrega de una remuneración de Q3 mil 500 a la totalidad de sus empleados.

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