Mandatario Bernardo Arévalo decidirá cambios en su equipo tras evaluación anual

Al final de cada año, y por procedimiento, los ministros, titulares de las distintas secretarías y otros funcionarios ponen a disposición sus cargos al mandatario Bernardo Arévalo, quien deberá evaluar su desempeño y decidir si los confirma.

Se conoce que esta medida es de carácter administrativo y, por lo general, la presentación de las cartas de renuncia se efectúa durante una reunión del Gabinete de Gobierno.

El presidente deberá hacer un análisis del desempeño de cada funcionario y, con base en sus resultados o atribuciones, podrá decidir quiénes continúan en los cargos o realizar cambios o rotaciones para el 2026.

Hasta el momento, no se conocen posibles rotaciones o cambios dentro de los ministerios o secretarías de gobierno.

El último cambio a nivel ministerial fue la designación de Norma Zea como titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en sustitución de Miguel Ángel Bobadilla Díaz, quien fue nombrado interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) el pasado 28 de noviembre.

A finales de octubre, Marco Antonio Villeda asumió como nuevo ministro de Gobernación, en relevo de Francisco Jiménez.