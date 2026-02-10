México designa a Luz Elena Baños como nueva embajadora en Guatemala

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, anunció este martes 10 de febrero el nombramiento de Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como próximas embajadoras de México en Guatemala y Belice, respectivamente.

De la Fuente informó sobre la renovación en las titularidades de las embajadas en los países fronterizos al sur de México, tras la designación aprobada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ahora deberá ser ratificada por el Senado.

Luz Elena Baños, quien remplaza a Romeo Ruiz Armento como titular de la Embajada de Guatemala, se desempeñó hasta hace poco como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y anteriormente fue jefa de Cancillería en Guatemala, indicó el canciller en un comunicado.

Por su parte, Ana Luisa Vallejo, quien sustituye a Martha Ofelia Zamarripa Rivas como embajadora en Belice, fue cónsul general de México en San Francisco y anteriormente jefa de Cancillería en Bolivia, agregó.

De la Fuente explicó que estas designaciones forman parte de los esfuerzos de México por consolidar sus relaciones diplomáticas y estratégicas con Guatemala y Belice, dos países vecinos con los que comparte desafíos comunes en asuntos como migración, seguridad regional y desarrollo fronterizo.

Además, subrayó la importancia de dar seguimiento e impulso al convenio suscrito en Calakmul, Campeche (sur de México), por la presidenta Sheinbaum con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño.

Este convenio dio lugar al Gran Corredor Biocultural de la Selva Maya, un eje de cooperación ambiental, cultural y económica, considerado “la segunda zona protegida del continente americano, después del Amazonas”, recapituló el canciller.

“(Guatemala y Belice) son dos países estratégicos para México; son nuestros vecinos, compartimos la frontera sur de nuestro país y ahora, pues, ustedes habrán de representarnos ante estos dos países hermanos”, declaró.

El anuncio se realizó durante un encuentro con ambas diplomáticas, en el cual De la Fuente destacó que estos nombramientos presidenciales “reafirman el liderazgo de las mujeres dentro de la Cancillería y la Política Exterior Feminista de México”.

