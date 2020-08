Michael Kozak respalda llamado de Giammattei al Congreso para que elija cortes conforme lo ordenó la CC

Presidente Alejandro Giammattei y el secretario adjunto del Departamento de Estado, Michael Kozak, durante un encuentro en Guatemala en febrero de 2020. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Michael Kozak, secretario adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento del Estado de Estados Unidos, se pronunció este 21 de agosto en torno a la declaración del presidente Alejandro Giammattei durante una entrevista a Prensa Libre sobre la elección de cortes conforme lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Apoyamos las declaraciones del presidente Giammattei llamando a la selección expedita de nuevos magistrados de manera consistente con el fallo de la CC. La transparencia y el cumplimiento de los requisitos constitucionales son esenciales para el estado de Derecho, dijo Kozak en Twitter.

"Apoyamos las declaraciones del presidente @DrGiammattei llamando a la selección expedita de nuevos magistrados de manera consistente con el fallo de la @CC_Guatemala. La transparencia y el cumplimiento de los requisitos constitucionales son esenciales para el #EstadoDerecho" https://t.co/Mrg0wfhNSO — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 21, 2020

El 17 de agosto, en diálogo con Prensa Libre e interrogado sobre la elección de magistrados y la agitación que ha provocado entre el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la CC, Giammattei dijo que la Presidencia se mantiene al margen del “lío de cortes”, y es respetuoso de la Constitución sobre la independencia de poderes.

“Hago un llamado a que el Congreso bajo las condiciones que le impuso la Corte de Constitucionalidad, sean buenas o malas, pero hay una normativa que la Corte impuso, sea respetuoso y proceda de conformidad con lo establecido con la Corte y que se cuiden de no violar las disposiciones de la Corte. Podemos no estar de acuerdo, pero hay que respetarla. Es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a respetar los fallos de las cortes, nos gusten o no nos gusten”, sostuvo.

El Congreso debe elegir magistrados judiciales, pero debe ser conforme a un amparo definitivo de mayo de la CC donde establece que debe regirse por requisitos constitucionales de capacidad, honradez e idoneidad, lo que en la práctica definió el Ministerio Público con más de 20 candidatos que no llenan ese requisito, además de enumerar diputados que no deberían votar por tener conflicto de interés.

Lo anterior motivó un antejuicio contra cuatro magistrados de la CC, el cual la misma CC detuvo mediante amparos provisional y definitivo, algo que ha sido cuestionado por la Suprema, el Congreso y sectores empresariales.