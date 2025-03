Mingob no revelará reporte policial del accidente de Samuel Pérez porque “no es información pública”

El reporte policial del accidente de tránsito en el que se vio implicado el diputado oficialista Samuel Pérez Álvarez no será publicado, pues, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación, no es información pública. Además, se señala que en el percance solo hubo daños materiales y que una aseguradora se hizo cargo.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó este lunes 17 de marzo que hay sectores interesados en desinformar sobre ese hecho de tránsito, ocurrido la madrugada del sábado pasado en una carretera de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

El funcionario cuestionó la información que circula en redes sociales sobre el accidente.

—Lo único que yo puedo decir es que sí hubo un incidente automovilístico. Ese incidente implicó el daño a una cuestión material, se resolvió el problema en términos de la aseguradora. Simple y sencillamente es un tema que normalmente lo resolvemos todos. No hay más que decir, yo no voy a publicar ni voy a dar el contenido de un reporte policial porque no es una información que deba ser pública en ese sentido—, declaró Jiménez.

Agregó que en este caso se actuó de acuerdo con los protocolos y los aspectos específicos.

—No perdamos el tiempo en las invenciones que ya algún sector que no nos quiere está tratando de incluir en una narrativa que no es así—, añadió.

Explicó que, si hubiera habido un tercero implicado, la Policía Nacional Civil sí estaba obligada a proceder, pero como en este caso no hubo lesionados, se actuó con base en la ley.

Pérez Álvarez, por su parte, dijo a periodistas que no viajaba ebrio y que muestra de ello es que la aseguradora se hizo cargo del procedimiento.