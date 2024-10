Ministerio de Salud adjudica Q94 millones para puestos de salud del préstamo Crecer Sano

En este año, parte de los fondos del préstamo Crecer Sano se han utilizado para construir y equipar puestos de salud a nivel nacional. Cerca de Q94 millones adjudicó el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) en las últimas semanas para la construcción y equipamiento de 37 puestos de salud con presupuesto proveniente del préstamo.

En total, se contrataron con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, Q772 millones 348 mil, de los que ya se desembolsó el 56 por ciento. Aunque solo se han ejecutado el 26 por ciento. Uno de los mayores retos para el uso de los fondos recae en que las adjudicaciones sean aceptadas por el ente internacional y se logren terminar, según declaraciones de un diputado.

Hasta el momento on cerca de Q579 millones los que están pendientes de ejecutarse. En 2023 se realizó una modificación del contrato, el préstamo vencía en enero de este año y se alargó por dos años más, es decir hasta 2026.

Cuando el préstamo fue aprobado en 2019 se presentó como una herramienta para combatir la desnutrición crónica en los primeros mil días de vida de los recién nacidos. Se focalizó en siete departamentos: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula, Sololá, Totonicapán y San Marcos.

Adjudicado

En la última semana de agosto, el MSPAS adjudicó la construcción de 37 puestos de salud en San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché. Los contratos se otorgaron a 15 proveedores diferentes que el monto total se eleva hasta los Q76 millones 909 mil.

Con quienes se suscribieron los contratos de más fondos son Ingeniería para Proyectos Civiles que recibió Q14 millones para la construcción de cinco puestos, todos en San Marcos. Además, Servicios Múltiples en Construcción recibió Q12 millones por cuatro en el mismo departamento.

También a MG Constructores se le destinaron la edificación de tres puestos en Alta Verapaz por Q10 millones. Por dos centros se busca adjudicar Q5 millones a Mantenimiento de Obras Civiles Kalco, uno en San Marcos y otro en Alta Verapaz.

En esa misma línea, en abril se adjudicaron Q2 millones para la consultoría de 16 pre inversiones de nuevos puestos, el proveedor es Constructora Proarquing y el contrato vence en 2025.

El MSPAS también comprará equipo antropométrico -con el que se realizan mediciones del cuerpo-, equipo clínico y quirúrgico para 21 puestos de salud. El concurso se adjudicó a tres proveedores distintos por un total de Q1 millón 847 mil.

Es la Compañía de Equipo Médico Hospitalario, SA, la que recibió el 70 por ciento de la adjudicación, mientras Innovaciones Médicas y Medi Labs, el resto.

Entre otras adjudicaciones que se han hecho este año del préstamo se encuentran el servicio de reproducción de vídeos sobre las barreras a la lactancia materna exclusiva, también la elaboración de planes de gestión ambiental y social, la evaluación del estado ambiental y social de los proyectos de remozamiento y construcción de los centros.

Son 25 concursos los que están adjudicados y hay cinco más que están en evaluación con los que el MSPAS requiere equipo para puestos de salud como estufas, cilindros de gas, extintores, basureros, ventiladores y mobiliario; la implementación de una estrategia de prácticas favorables para la lactancia materna, y dos profesionales en la materia de construcción y pre inversión.

Se solicitó al MSPAS una postura respecto al tema y las acciones que se tomarán para asegurar que se ejecuten los fondos del préstamo, pero no fue compartida para el cierre de la edición.

Retos

El diputado y exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, comentó que uno de los mayores retos es lograr que las adjudicaciones no se caigan y sean aceptadas por la entidad internacional que financia el préstamo.

“Gobierno pasado se estaban cayendo muchas adjudicaciones porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial no se las aprobaban porque las están adjudicando a precios ridículos, estaban hinchadas. En este gobierno, pues, no he escuchado lo mismo”, comentó el diputado.

Reconoce que tiene que haber una buena coordinación entre las instancias del Ejecutivo que convergen en este préstamo. Además que se realicen correctamente los procesos de propiedades de terrenos, accesos, conexiones a drenajes, los cuales son los que suelen entrampar los proyectos de construcción.

“La clave es qué tan avanzados están con los procesos de licitación, porque les falta ejecutar básicamente la mitad del préstamo y lo tienen que ejecutar en un año”, puntualizó Estrada.

Detalló que lo que no se adjudique en los próximos dos o tres meses no será posible terminarlo de construir antes de enero del 2026. Aunque señaló que hay una posibilidad de que se permita terminar de ejecutar con fecha posterior lo que ya está comprometido.