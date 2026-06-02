Ministerio de Salud nombra a Susana Cojón como viceministra administrativa y financiera

El Ministerio de Salud informó este martes 2 de junio que aceptó la renuncia de Juan Carlos Oxom Hernández al cargo de viceministro Administrativo y Financiero.

Explicó que, como parte de la continuidad de la gestión institucional y con el propósito de seguir impulsando una administración “eficiente, transparente y orientada a resultados”, nombró a Susana Cojón como viceministra.

Según Salud, la nueva funcionaria cuenta con una “destacada trayectoria en la administración pública, así como experiencia en la ejecución presupuestaria, financiera y en la gestión administrativa del sector salud”.

Afirmó que su incorporación reafirma el compromiso del Ministerio de Salud con el “fortalecimiento institucional, la adecuada gestión de los recursos públicos y la implementación de acciones que permitan acercar los servicios de salud a la población”.

Según Salud, Susana Cojón ha desempeñado funciones de dirección, coordinación y gestión integral en instituciones del Estado, con trayectoria en planificación, auditoría y administración de recursos.

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Además, ha ocupado cargos estratégicos y liderado procesos de gestión administrativa, ejecución presupuestaria y fortalecimiento institucional en el Ministerio de Salud, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

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