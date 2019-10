Ministro de Salud: “Si no pago me pueden quitar el antejuicio”

Ministro de Salud, Carlos Soto, debe acatar orden de juez que obliga a pagar más de Q66 milllones a trabajadores del Hospital San Juan de Dios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Salud destina este año Q1 mil 601 millones para el incremento salarial de sus trabajadores, y ahora debe desembolsar más de Q66 millones adicionales para cumplir con un fallo judicial otorgado al Comité Permanente de Trabajadores Coaligados del Hospital General San Juan de Dios (Copetraco).

La suma bien podría destinarse para mejorar la atención de los pacientes en los servicios de salud, pero ha sido destinado al pago de planilla. Carlos Soto, ministro de Salud, reconoce que esta situación podría mejorarse, pero las presiones para cumplir con las demandas de los trabajadores han recaído en su gestión.

“Es una situación legal que viene desde varios años atrás, y ahora la sentencia me cae a mí, para variar. Es una orden de juez, y hay que pagarla. Nadie quiso tramitar esto, y ahora vienen los recursos, los amparos”, dice.

El laudo arbitral aprobado en el 2014 y que debe ser acatado incluía tres requerimientos: incremento salarial de Q2 mil para cada trabajador, un fideicomiso de Q10 millones y que los trabajadores pudieran elegir la institución bancaria que administraría sus cuentas.

Según Alexander Patzán, del departamento jurídico laboral, solo quedó en firme el aumento, pero de Q1 mil quetzales, que ahora debe darse a 3 mil 100 trabajadores. El laudo se encuentra en firme, luego de agotar todas las instancias judiciales, incluso el amparo, en primera y segunda instancia. Así que se debe pagar Q66.6 millones a los empleados.

La gestión de Soto ha sido convulsionada y ha enfrentado paros laborales de médicos, manifestaciones de salubristas y presiones de sindicalistas, pero ahora de no acatar la orden de juez podría perder el antejuicio e ir a prisión.

“Es un problema, tengo tantas solicitudes de quitadas de antejuicio o me ponen amparos que no fueron en mi tiempo, pero eso no importa. Ahorita, ya me apercibieron y si no lo pago me pueden quitar el antejuicio y me iría mal. Esas son cosas que no deberían pasar, pero así es la ley, y yo tengo que respetar la ley”, dice.

Ante esta situación el ministro se siente presionado. “No solo me siento acorralado por esto, sino también por el Congreso, por un montón de cosas, que obviamente han venido a desembocar en estos últimos meses.

Carlos Enrique Soto Menegazzo

Graduado de médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 1975.

Postgrado de medicina interna en el Hospital Roosevelt, entre 1975-1977.

Postgrado de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología de México, Universidad Nacional Autónoma de México, entre 1977 y 1979.

Experiencia laboral en Salud Pública.

Cardiólogo de la Liga Guatemalteca del Corazón, entre 1996-2012.

Médico y jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Roosevelt.

Coordinador y supervisor de hospitales del Ministerio de Salud, en el 2014.

Director ejecutivo del Hospital Roosevelt, entre el 2014 al 2017.

