Moisés Naim: Las poblaciones originarias de América Latina sufren mucho el racismo

Moisés Naím uno de los intelectuales más influentes y prestigioso columnista. (Foto Prensa Libre: Moises Naim)

Moisés Naim, uno de los intelectuales latinoamericanos más influyentes a nivel global reflexiona sobre la muerte de George Floyd, la fragmentación que vive Estados Unidos y las elecciones que se llevaran a cabo en ese país el 3 de noviembre.

¿Cuál es su interpretación de los acontecimientos en Estados Unidos a raíz de la muerte del afrodescendiente George Floyd,?

Lo más importante de estos eventos son las consecuencias electorales que tendrán. A comienzos de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en EE. UU. y después de este hecho ese país va a tener cuatro años más con Donald Trump o Joe Biden.

Una de las situaciones que hemos visto en estos días es que Estados Unidos es un país muy fragmentado, dividido y desigual y no hemos visto de parte de Trump la intención de corregir esos problemas.

¿Qué hace el mandatario ante esta problemática?

En lugar de promover la unidad, ahonda los problemas. Promueve la conflictividad y crea divisiones, ese fue el tema central del general James Mattis, quien fue su ministro de Defensa y es un militar muy respetado. Él no había querido hablar desde hace un año cuando renunció, pero la semana pasada publicó un artículo devastador sobre la propensión de Trump a dividir el país, esa fue la conclusión principal.

Tenemos un presidente que no ayuda a sanar las heridas, cambio que hace falta para disminuir la discriminación racial y la desigualdad y todo esto se va a dilucidar el 3 de noviembre.

¿Cómo debemos interpretar los latinos el problema del racismo?

Con estos eventos va a ser imposible negar este problema en los Estados Unidos y no solo se da con los afroamericanos sino que también contra los latinos.

¿Y qué impacto tendrían en las elecciones?

Desconocemos qué impacto van a tener en las elecciones estos disturbios, pues no está claro aún si van a ayudar a Trump o Biden. En estos momentos y antes de los disturbios, todas las encuestas le daban una ventaja a Biden, pero es posible que Trump pueda revertir esa situación que en estos momentos le es adversa y la convierta a favor y vuelva a ser reelecto, lo cual no hay que descartarlo.

¿Tiene tiempo de revertir esta situación, a cinco meses de las elecciones presidenciales?

Si, pero creo que no es cuestión de tiempo, sino de la naturaleza de quién es él y quiénes son sus seguidores y cuál es la agenda de ellos. Si tienen una ya determinada no la van a cambiar, no es cuestión de tiempo si ellos creen en esta forma de gobernar.

¿Como perciben los inmigrantes estos acontecimientos, dado los actos aparentes de xenofobia del mandatario de EE. UU?

Esa creo que es la percepción general que hay sobre Trump, aunque ha sido más severo y mucho más cruel en sus políticas migratorias separando a las familias y todos los hechos que hemos escuchado de crueldad. Tampoco hay que olvidar que con Barack Obama también hubo una política muy fuerte en cuanto a las deportaciones.

¿Como ven los latinos estas manifestaciones?

Ellos sienten solidaridad porque también son víctimas de la discriminación y del racismo.

¿Estos actos de racismo también se practican en América Latina?

Absolutamente, sí lo creo.

¿Dónde se podría ver más este fenómeno?

Donde se ve más pronunciado es en Cuba y se evidencia de la misma manera que en Estados Unidos y en otras partes. Hay que mirar quienes ocupan los cargos más importantes y liderazgos. Los lugares donde hay más recursos no son manejados principalmente por gente blanca. Hay que mirar quiénes son los líderes cubanos de la Revolución y ahora tienen los cargos dominantes. A pesar de que la población de Cuba es muy afrolatina, no están representados proporcionalmente en los cargos del poder y el dinero.

¿Y en los demás países de América?

Se observa mucho donde todavía hay poblaciones autóctonas originarias en números importantes como Perú, Ecuador, Bolivia, Centroamérica y México. Esas poblaciones originarias sufren mucho.

¿Hay alguna diferencia entre estos casos y lo que sucede en Estados Unidos?

Es cuestión de cuán visible y transparente es, pero la esencia es la misma

¿A partir de esos hechos ahora podría existir más temor de los latinos hacia la policía?

No, yo creo nadie necesita ver estos eventos para saber que esto existe, ellos han sido víctimas desde antes de los disturbios actuales.