Ninguna empresa se interesó en vender aeronaves para el Ejército

Durante el gobierno de Jimmy Morales se intentó la última compra de aviones. Se cotizó los Pampa, de la Fuerza Aérea Argentina, sin embargo la Contraloría recomendó suspender las compras. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de la Defensa lanzó una licitación para adquirir cuatro aeronaves con capacidad de vuelo invertido que servirían para entrenar a oficiales alumnos de la Escuela Militar de Aviación, pero ninguna empresa presentó su oferta. Ahora el evento se declarará desierto.

Según las especificaciones técnicas, las aeronaves debían ser monomotor, contar con capacidad mínima de dos pasajeros (piloto y copiloto), modelo 2020 o más reciente y contar con dos tanques principales de al menos 16 galones o más.

Según el Plan Anual de Compras del Mindef disponible en Guatecompras, cada aeronave tendría un costo aproximado de Q7 millones. La fecha límite para presentar ofertas era el 11 de mayo, pero no se recibió ninguna. Rubén Tellez, vocero del Ejército, informó que dado que no se presentaron ofertas pasará a formar parte del portafolio de proyectos y se lanzará una nueva licitación cuando haya oportunidad, aunque no considera que sea este año.

“Se procederá a declarar desierto el evento. Podría intentarse subirlo nuevamente, pero debido a los tiempos no creo que sea prudente hacerlo este año. En cuanto se de la oportunidad volveremos a lanzarlo, son aeronaves necesarias para el entrenamiento y formación de pilotos aviadores”, dijo el vocero del Ejército.

Esta adquisición ha sido cuestionada por realizarse en un contexto donde hay otras prioridades urgentes, como la adquisición de vacunas contra la covid-19 e insumos médicos para contrarrestar la pandemia. Francisco Rivas, exministro de Gobernación, considera que no es el momento oportuno para la compra de aviones.

“Hay necesidades más sentidas de población que comprar dos aeronaves. Dentro de lo que más demanda la población son vacunas, implementar modelos de educación en línea para niños que no tienen acceso a internet y un mejor sistema de salud en Guatemala, ya que la pandemia evidenció sus carencias”, dijo Rivas.

Por su parte, Edgar Celada, consultor en temas de seguridad, comenta que cualquier compra de este tipo que realicé el Ministerio de la Defensa debe ajustarse a un plan estratégico para demostrar su necesidad.

Celada considera que hasta hoy la institución castrense no ha hecho los esfuerzos suficientes para transparentar la necesidad de estas aeronaves ni cuál es el uso que se les dará.

Al respecto, el vocero del Ejército explicó que estas compras se han planificado desde dos años antes de que se publiquen las licitaciones. “Son necesidades que se identificaron desde 2019 o antes y se han venido aplazando”, dijo Tellez.

Aseguró que el presupuesto que se utilizará para adquirirlas es el que tiene asignado el Ejército de Guatemala, por lo que no se están pidiendo fondos adicionales.

“Se comprende que esta la pandemia, por estas compras se realizarían con presupuesto que tiene el Ministerio de la Defensa. Son necesidades de la institución. Incluso las aeronaves podrían utilizarse para transporte de ayuda humanitaria, como las vacunas, por ejemplo”, comentó.

Asimismo, comentó que la Escuela Militar de Aviación actualmente cuenta con aeronaves para enseñar vuelo básico, que implica el despegue y aterrizaje. No obstante, buscar adquirir aeronaves para “resistir a cambios bruscos de velocidad y dirección”, comentó Tellez.

Otras licitaciones

Actualmente el Ministerio de la Defensa tiene vigente una licitación para el mantenimiento y reparación del helicóptero Bell 407 matrícula FAG-205 de la Fuerza Aérea Guatemalteca que podría alcanzar los Q14 millones, según las estimaciones del Plan Anual de Compras.

Los trabajos implican desarmar la aeronave, cambio e instalación de tornillería, overhaul, reparación de puertas, reemplazo de todas las ventanas de tripulantes y windshield, reemplazo de tapicería de asientos, cinturones y alfombras, reparación y mantenimiento del sistema de aire acondicionado, entre otros trabajos.

La licitación se publicó el 9 de abril y la fecha límite para recibir ofertas es el 9 de junio. De momento, no consta ninguna oferta presentada.

Además, también está prevista en el Plan Anual de Compras un overhaul de la caja combinada del helicóptero Bell 412, matrícula FAG-102, de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por Q3 millones 500 mil y la modernización de las aviónicas del helicóptero Bell 212, matrícula FAG-108, por Q2 millones.

El Ministerio de la Defensa tiene un presupuesto vigente de Q2 mil 627 millones 699 mil, del cual se han erogado Q801 millones 045 mil 723.3, que equivale al 30.48 por ciento, según consta en el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas.

El programa que más presupuesto tiene destinado es el de defensa de la soberanía e integridad, con Q1 mil 033 millones 993 mil 055, del cual se ha ejecutado Q347 millones 927 mil 622.57, equivalente al 33.65 por ciento.