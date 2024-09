OEA y organizaciones de Guatemala llaman al Congreso a elegir magistrados probos

Este lunes 30 de septiembre la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Selección de Jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones y otros Tribunales de Igual Categoría en Guatemala, emitió un comunicado en el que exhorta a los diputados a elegir magistrados que respondan a los intereses del pueblo de Guatemala y que cumplan con lo que establece el artículo 113 de la Constitución que refiere a los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Además, indicó que para tener un sistema de justicia independiente es necesario que los miembros del Congreso no actúen a título personal y no respondan a intereses partidarios, ni a intereses externos.

La Misión reiteró que es necesario que el Congreso elija a los candidatos con las mejores características académicas, profesionales y de proyección humana.

También resaltó: “La necesidad de que se incorpore una perspectiva de género, interseccional e intercultural en la selección de jueces, tomando en cuenta la historia de discriminación y subrepresentación de las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos en Guatemala”.

Asimismo, indicó que es importante que los diputados consideren la honorabilidad de los candidatos al momento de la elección.

“Es importante que se le dé el merecido valor a este criterio, ya que la honorabilidad no se mide únicamente a través de sentencias firmes. El hecho que un candidato no tenga formalmente una decisión condenatoria definitiva no significa que los criterios vertidos sobre la trayectoria y denuncias sobre los mismos puedan ser desestimados para efectos de la evaluación de la honorabilidad. Ignorar esto pone en riesgo la existencia de un sistema de justicia independiente”, dijo.

La carta de la Misión dice: “El Congreso no debe quedar sujeto al criterio de honorabilidad establecido por las Comisiones de Postulación -existencia de sentencia firme- y debe considerar otros aspectos sustantivos acordes a los estándares internacionales para definir la honorabilidad de los candidatos. De igual forma, la Misión hace un llamado al Congreso a considerar dar espacio a la sociedad civil para que se pronuncie sobre los candidatos y presenten información que consideren relevante sobre su idoneidad para al cargo”.

La Misión llamó al Congreso a que reconozca la enorme responsabilidad que tiene con la elección de magistrados.

Piden votación a viva voz

“Los diputados tienen una oportunidad histórica de marcar de manera positiva el rumbo democrático del país e iniciar la recuperación de confianza en el sistema judicial. Debido a esto, con el fin de asumir la responsabilidad que significa el puesto que ostentan ante el pueblo de Guatemala, la Misión solicita al Congreso que la votación se realice a viva voz para argumentar públicamente las razones y criterios por los cuales votan por un candidato”, agregó.

La Misión añadió que espera que la elección por parte del Congreso se lleve a cabo sin coacción, tráfico de influencias, corrupción o criminalización de sus participantes o cualquier situación que pueda retrasar el proceso.

Resaltó lo vital que es que el proceso de elección no se detenga y continúe de manera que los magistrados electos sean juramentados y tomen posesión de sus cargos el 13 de octubre.

Organizaciones de Guatemala también se pronuncian

Un grupo de organizaciones y comunidades también se pronunciaron por la elección de magistrados de la CSJ y Apelaciones.

"Demandamos al Congreso seriedad y responsabilidad para elegir a los futuros magistrados de la CSJ y de Apelaciones para el periodo 2024-2029", indicaron.

Agregaron que el Congreso debe establecer un mecanismo público y transparente para realizar la elección.

Recomendaron al Congreso a que entrevisten a los 26 candidatos a la CSJ, y que los diputados se pronuncien sobre su honorabilidad; y soliciten a los que se postulan a las Salas de Apelaciones un video de 5 minutos en el que expongan sus propuestas para fortalecer la independencia y eficiencia del sistema de justicia.

“Rechazamos rotundamente reuniones privadas y secretas de diputados con candidatos. En el pasado esto se ha prestado al tráfico de influencias y genera desconfianza en la ciudadanía”, enfatizaron.

Las organizaciones exigieron a los diputados a que excluyan a de la elección a los candidatos que buscan su reelección, a fiscales y abogados vinculados con la fiscal general Consuelo Porras y al presidente de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez.

“Pedimos que se tomen en cuenta las tachas e impedimentos que presentamos las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades indígenas a las comisiones de postulación. Es necesario que se renueven las cortes con personas capaces, honorables e independientes”, añadieron.

Asimismo, hicieron un llamado a la Junta Directiva del Congreso para que garantice el acceso de la ciudadanía al Palacio Legislativo para observar la votación final.

“Exhortamos a todos los sectores sociales y a la comunidad internacional a seguir vigilantes de este proceso y demandar objetividad, publicidad y transparencia”, indicaron.

