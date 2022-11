Oficiales de la PNC serán agregados en embajadas y consulados ¿Cuál será su función?

El titular del Mingob, Napoleón Barrientos, confirmó la creación de esta jefatura, pero dijo que sigue siendo un “proyecto en el que trabajan para conseguir los fondos necesarios para que funcione correctamente”.

De acuerdo con Barrientos, esta agregaduría se hace necesaria para la PNC “porque hay mucha cooperación para profesionalizar a sus elementos en temas de seguridad pública y prevención del delito”.

“Estas agregadurías facilitarían el trabajo de coordinación y cooperación con los países en donde serían designados”, expresó.

Por ahora, agregó el jefe del Interior, trabajan en los lineamientos de esta jefatura, la cual ya cuenta con director.

Se trata de Marco Vinicio Castillo quien por ahora dirige esta dependencia y tiene a su cargo crear la reglamentación y buscar los espacios presupuestarios para su funcionamiento.

Barrientos expuso que para el primer semestre del 2023 prevén designar al primer Agregado Policial en países como El Salvador, Honduras, México o Estados Unidos, con quienes ya comparten este tipo de diplomáticos.

La jefatura de Agregadurías Policiales tiene su sede en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) desde julio del presente año.

De acuerdo con las autoridades el cargo de Agregado Policial será ocupado por oficiales superiores que tengan más de 15 años de servicio en la institución, para agilizar los procesos y fortalecer las áreas de trabajo a nivel nacional e internacional.

Los representantes ante organismos internacionales recibirán una capacitación durante tres meses sobre protocolos, cultura y líneas de acción al ejercer su cargo en el extranjero. Esto estará a cargo de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Minex.

¿Qué harán?

El agregado policial, según el ministro de Gobernación, estará en sus funciones de 2 a 4 años, en las sedes de las misiones diplomáticas acreditadas en el exterior, pero con énfasis en las más cercanas, por ahora, por asuntos presupuestarios.

Barrientos explicó que priorizarán el intercambio de conocimientos y experiencias con autoridades policiales de países vecinos, “para fortalecer la cooperación internacional y reforzar las estrategias de seguridad de ambas instituciones en contra del crimen organizado internacional y otros temas que aquejan al país”.

Quien sea designado en este puesto asesorará en materia de seguridad al embajador o cónsul guatemalteco. También se encargará de agilizar los procesos de apoyo a las distintas subdirecciones y unidades especializadas, según la información oficial que han socializado.

“La meritocracia será importante, y por ahora se evalúa cuál será el perfil del agregado policial”, dijo Barrientos.

Analizan si será un oficial o un subcomisario, y evalúan la cantidad de años de experiencia en la institución. “Esto es un proyecto incipiente que nació hace unos cinco meses y estamos dándole forma”, resaltó.

“Estos puestos no se crearon para premiar a alguien en particular. No será por cuello, como se dice, sino que se analizará la carrera profesional, los méritos, para enviarlos a los países donde se requiera”, aseveró. Según Barrientos estos puestos son necesarios en la actualidad.

Necesaria evaluación

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, (Cien), aseguró que esta idea no es nueva y sí es importante si se maneja como debe ser.

“Tienen años de estar intentando echar a andar estos puestos tal como lo han hecho el Ejército, por ejemplo”, dijo Quezada.

La PNC sí debería tener agregadurías porque sus acciones son de más largo plazo y permanentes.

Para Quezada los agregados policiales deberían de nombrarse en donde haya más vínculos diplomáticos con Guatemala.

“Hay algunos puestos que se justifican y otros solo son bolsones de empleo. En algunos casos podría valer la pena, pero otros podrían ser ociosos, como resultan algunos casos de agregadurías militares”, expuso.

“La selección de los agregados debe ser por resultados. Se debe evaluar bien antes de tomar la decisión de enviar a alguien. Por ejemplo, sobre las agregadurías militares no sabemos hasta ahora si en algunos lugares se justifica su presencia o no”, indicó el especialista.

El exministro de Gobernación, Francisco Rivas, comentó que este proyecto nació durante su gestión, porque consideraron que era importante que la PNC tuviera una presencia permanente para canalizar la cooperación de países en materia de seguridad.

“Considero que es necesario porque hay mucho intercambio policial entre agencias y no tenemos agregados en las embajadas o consulados”, comentó Rivas.

Según el exfuncionario existen, por ejemplo, agregados de negocios, militares, culturales entre otros, pero no hay policiales.

“En Guatemala la embajada de Estados Unidos tiene agregados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), el servicio de Control de Inmigración y Aduanas, (ICE, en inglés)y de la Secretaría del Tesoro”, consideró Rivas.

Colombia, añadió, es otro de los países que tiene agregados policiales, y acá el objetivo podría ser ampliar y mejorar el combate al narcotráfico, por ejemplo, como problema común.

“Hay muchos programas de cooperación, investigación y formación que se pierden por no tener agregados policiales”, alertó el exministro.

Consideró que que es importante que se tomen en cuenta a oficiales de la PNC para estos puestos “para que puedan seguir escalando en la policía y con esa experiencia contribuyan a la transformación que se espera”.